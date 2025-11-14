Escobar frenó el bingo: por unanimidad fue derogada la ordenanza que lo habilitaba

El capítulo del bingo en Ingeniero Maschwitz en Escobar se cerró en el recinto: el Concejo Deliberante aprobó por unanimidad la derogación de la ordenanza 6350/24 que había habilitado un “desarrollo comercial y recreativo con sala de bingo” junto a la ruta 26.

La votación coronó una secuencia de tres fallos adversos: la cautelar del 18 de julio de 2025 dictada por la jueza Mónica Edith Ayerbe (Juzgado CA N°1 Zárate-Campana); el rechazo del 2 de octubre de 2025 al intento municipal de levantarla, y la confirmación de la Cámara de San Nicolás a fines de octubre de 2025, firmada por los camaristas Damián Nicolás Cebey y Marcelo José Schreginger .

El Concejo dejó sin efecto la 6350/24 y dispuso comunicar la resolución al juzgado de origen. En los considerandos del envío que firmó el intendente Ariel Sujarchuk constaban el polígono y las seis parcelas alcanzadas (Circ. IX, partidas 118-41798, 118-41794, 118-41800, 118-41805, 118-41792 y 118-41804) y un dato político administrativo clave: no había ingresado ningún proyecto particular bajo ese paraguas normativo.

En el plano político, la ordenanza original fue impulsada en el recinto por el concejal Leandro Goroyesky (PRO) que responde a Cristian Ritondo, y aprobada a fines de diciembre de 2024 con acompañamiento de la mayoría del cuerpo.

En la trastienda del negocio del juego aparecían los históricos Daniel Angelici y Daniel Mautone , y también Fabio Fernández , articulando gestiones y respaldos para viabilizar el proyecto.

El amparo fue promovido por vecinos de Maschwitz, con colectivos como No al Bingo y redes de la ruta 26, patrocinados por el abogado Lucas Alonso Carli. La estrategia apuntó a la residencialidad del área, la falta de convalidación provincial (DL 8.912/77) y la ausencia de estudios ambientales y participación.

“Hoy ganó el sentido común: no se puede convertir por ordenanza un barrio residencial en un polo de juego sin controles ni audiencias. La Justicia marcó el estándar y la política junto a los dueños del negocio tuvieron que aceptar. Ahora hay que estar atentos a lo que viene”, dijo Lucas Alonso Carli, abogado de los vecinos.

La jueza Tatángelo: nombramiento, polémica y vínculos

La jueza de Paz de Escobar, Claudia Lorena Tatángelo, asumió en 2024. Sectores vecinales pidieron su recusación en junio de 2025 alegando vínculos con Sujarchuk; ese planteo alimentó la controversia pública, pero las decisiones medulares del caso (cautelar y confirmación) no pasaron por el Juzgado de Paz, sino por el fuero contencioso-administrativo (Ayerbe y la Cámara de San Nicolás) que resolvió a favor de los vecinos.

Vecinos en alerta por el cambio de zonificación

La caída del bingo no clausura la discusión urbana. Organizaciones barriales pidieron frenar cualquier Código de Ordenamiento del Territorio (COT) o cambios de zonificación sin Estudios de Impacto Ambiental previos, audiencias públicas y participación efectiva, en línea con la Ley General del Ambiente y el Acuerdo de Escazú. La lección que dejó el caso es clara: sin información y control social, no hay licencia para proyectos de alto impacto.