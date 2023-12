Ganó la banca: Pullaro logró la legalización del juego online y con yapa

En la Cámara alta se logró lo que del otro lado del hall de la Legislatura no se pudo: unanimidad, con el peronismo incluido en su primera sesión como minoría en el Senado desde el regreso de la democracia. El proyecto fue tratado sobre tablas dentro de una considerable cantidad de iniciativas , especialmente relativas a seguridad, pedidas por el gobernador -todas fueron aprobadas-. Para que sea ley, resta la promulgación del gobernador. Luego, será el momento de la reglamentación.

El exgobernador lo hizo por decreto, aduciendo que no estaba dando una nueva concesión, sino ampliando la existente, lo que le valió una reprimenda del Tribunal de Cuentas y una denuncia penal del bloque UCR, presidido en ese momento por el actual mandamás provincial.

Cuando Pullaro ganó la Casa Gris, se encontró en una disyuntiva: derogar el decreto y volver para atrás no era posible porque abría un frente judicial importante con las concesionarias, pero si seguía con la regulación actual cometería el mismo supuesto delito por el que denunció a Perotti. Por eso, usó su mayoría en la Legislatura para apurar una aprobación exprés de la regulación que le ahorre un dolor de cabeza.

El proyecto, cuya autoría fue del diputado radical Marcelo González -cercano al senador Felipe Michlig-, tuvo como novedad que sumó las apuestas deportivas, una disciplina en boga que no estaba regulada en la provincia aún y por eso otras provincias, como Buenos Aires, se llevan la tributación.

Las apuestas deportivas irán por carril separado. Mientras se le da continuidad jurídica a la concesión que hizo Perotti en los juegos tradicionales, la provincia licitará las licencias para las apuestas deportivas, aunque la ley habilita a que la Lotería de Santa Fe desarrolle su propia plataforma de juegos.

A partir de ahora, Santa Fe se llevará “como mínimo” un canon del 15% de los resultados brutos. Justamente, el tema del canon fue una de las cuestiones por las que el peronismo retiró su apoyo en Diputados. A los justicialistas no les cerró la frase “como mínimo”, que autoriza al gobernador a aumentar el canon sin tener que pasar por la Legislatura. Además, tampoco les gustó que no se limite la cantidad de licenciatarios. “Había un semi compromiso de limitarlas”, reconoció un diputado de Unidos en estricto off ante Letra P.