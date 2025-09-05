ELECCIONES | 7 DE SEPTIEMBRE

Mar del Plata: Gustavo Pulti llamó a cortar la boleta de Fuerza Patria y tuvo que borrar el video

El spot de campaña fue hecho por una concejala de Acción Marplatense, el partido del exintendente que presenta una lista corta. Todo mal con Fernanda Raverta.

Por Juan Rubinacci
Gustavo Pulti.

Gustavo Pulti, el diputado del Movimiento Derecho al Futuro -el espacio de Axel Kicillof-, impulsa el corte de boleta en Mar del Plata, donde presentó una boleta corta de Acción Marplatense, su partido vecinalista, por fuera del esquema de Fuerza Patria. En un spot audiovisual, sugiere cortar y promociona el voto a la lista que encabeza para el Concejo Deliberante.

Jorge Paredi, ex intendente de Mar Chiquita, que podría convertirse en la capital del senador en Buenos Aires.
Buenos Aires: Mar Chiquita, capital provincial del senador en la Quinta sección

La protagonista de la pieza es Eva Ayala, concejala del bloque vecinalista de Pulti, quien ofrece en las redes sociales un instructivo sobre cómo votar la nómina local que lidera el diputado que ingresó a la Legislatura bonaerense hace dos años por Encuentro Marplatense, un frente compuesto por ese sector y el peronismo de Fernanda Raverta, la extitular de ANSES que fue candidata a intendenta de Mar del Plata en esos comicios.

Pulti.png
Gustavo Pulti, exintendente de Mar del Plata.

“Vos que querés votar a concejales de Acción Marplatense, esta es tu boleta”, comienza el video protagonizado por la edil, que continúa: “Y si además de concejales queres votar senadores, tenes que cortar boleta”. El spot, que fue compartido por el diputado kicillofista, finaliza con la consigna “para frenar el abandono, votá por Pulti concejal”. El posteo fue borrado tras la polémica que generó y fue reemplazado por otro en el que mandan a votar por Acción Marplatense en el tramo local y Fuerza Patria a nivel provincial.

La ruptura de Gustavo Pulti en Mar del Plata

Ayala también integró aquel espacio que se desarticuló tras la derrota sufrida frente a Juntos por el Cambio en 2023. Pulti se integró al grupo de representantes legislativos que se referencian en Kicillof y buscó encabezar la lista para el Senado provincial de este año, aunque todavía le quedan dos años de mandato en la cámara baja.

Como no lo logró y debió aceptar que ese lugar lo ocupara Fernanda Raverta, decidió no participar del armado en la ciudad que concentra el 43% del padrón electoral de la Quinta sección electoral, y armó una boleta corta, con su nombre al frente para tratar de conseguir una banca en el Concejo Deliberante, una tarea bastante cuesta arriba para el exintendente.

Quinta sección: Fuerza Patria y LLA se disputan cinco bancas del Senado y la UCR busca evitar el descenso
Quinta sección: Fuerza Patria y LLA se disputan cinco bancas del Senado y la UCR busca zafar del descenso

Con más de 1,3 millón de votantes, es la tercera región más grande. Mar del Plata, decisiva. Montenegro vs. Raverta, segunda vuelta. Adónde va el radicalismo.
Fernanda Raverta y Guillermo Montenegro.
Impacto del Karinagate en la Quinta sección: ausentismo en ascenso y optimismo peronista

El escándalo de las coimas se cuela en la campaña. Cuánto repercute en los 27 municipios que componen a la región y qué influencia tiene Mar del Plata.

