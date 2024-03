Ley ómnibus XS: las tensiones subterráneas dinamitan la unidad de la UCR

Este espacio, además, aprovechó el libro de pases y sumó a una figura importante de Lousteau, el jefe del bloque en Diputado, Rodrigo De Loredo, que oficia como "gerente general" del espacio opositor al titular de la UCR. El cordobés, con lágrimas, llegó a pedirle al Gobierno que se dejara ayudar, luego de que la Oficina del Presidente incluyera a la UCR en el grupo de "traidores" que rechazaron la ley ómnibus.

El nuevo episodio en la interna de la UCR

La semana pasada hubo un Zoom entre las figuras de la UCR para intentar acordar una postura institucional frente a ley ómnibus y al tratamiento del decretazo de Milei en el Senado. El lunes por la tarde fue necesario un segundo encuentro virtual que, según reconstruyó este medio, terminó con una postura casi unánime, pero estuvo signado por las tensiones. De los integrantes del comité nacional la mendocina Pamela Verasay, que responde a Cornejo, fue la única que se opuso al comunicado en el que se "exhortan" a sus legisladores a “defender la Constitución”.

Grupo Malbec.jpeg Alfredo Cornejo y Gustavo Valdés las principales figuras dentro del Grupo Malbec que desafía al oficialismo en la UCR.

"La reunión se hizo por pedido de varios distritos, y se convocó junto a la Convención Nacional que preside Gastón Manes, nos requerían una postura sobre la convocatoria al Pacto de Mayo", explicaron cerca de Lousteau en donde remarcaron que los gobernadores tuvieron participación vía sus intermediarios. "Además, la semana pasada hubo un encuentro de la mesa nacional con ellos", agregó la misma fuente.

Las críticas de Javier Milei a Martín Louteau

Lousteau, blanco constante de críticas de parte de LLA, comienza a erigirse como uno de los referentes anti-Milei, sobre todo porque el propio Presidente lo ataca en cada ocasión que puede. La última sucedió este lunes cuando el jefe de Estado recordó el pasado del senador como ministro de Economía de Cristina Fernández de Kirchner y su rol en la creación de la resolución 125 que desató el conflicto con el campo,

El malestar en el Grupo Malbec no es ningún secreto: durante su discurso en la AmCham, Cornejo le dedicó unos minutos, sin mencionarlo, al tándem Lousteau-Morales. “Lo que dicen los dirigentes, a veces tratando de cubrirse ante la militancia con un comunicado, no contribuye a reposicionar al radicalismo como un partido moderno, me parece que es inoportuno un comunicado que no dice mucho”, remarcó el gobernador de Mendoza.

Valdés, según pudo reconstruir Letra P, tampoco fue consultado sobre el contenido del comunicado del comité radical. El correntino ya protagonizó un encontronazo con Lousteau después de que recibió a Milei en sus pagos en febrero. "Me importa un carajo lo que piense", manifestó el gobernador en alusión al titular del partido.

La pelea de la UCR por el DNU en el Senado

Lousteau tiene en su horizonte la discusión por el decretazo de Milei en el Senado en donde quiere liderar la ofensiva para conseguir un rechazo. Para perder vigencia, el DNU necesita de la negativa de ambas Cámaras, por lo que el titular de la UCR quiere anotarse ese poroto.

Ahí es donde comienzan las divergencias, ya que en su momento las principales figuras de la UCR si bien manifestaron que era preferible que el DNU se convirtiera en diferentes proyectos para ser tratados en el Congreso, eso tampoco significa que acompañen la derogación que impulsa el senador. "El partido y la convención lo manejan Lousteau, Morales y Facundo Manes. Pero los bloques en Diputados y Senado son de los Malbec", explicó un veterano dirigente radical que mira desde la tribuna la incipiente interna entre ambos bandos.