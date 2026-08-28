Legislatura bonaerense: media sanción en Diputados a la Ley Ema sobre violencia digital

La Cámara de Diputados bonaerense dio media sanción a la llamada Ley Ema , un proyecto de la diputada Mayra Mendoza que crea el programa provincial de “Prevención y Abordaje Integral de la Violencia Digital en Ámbitos Educativos”. La iniciativa busca establecer herramientas de prevención y respuesta frente a situaciones de violencia que atraviesan a niños, niñas y adolescentes en entornos digitales.

El proyecto lleva el nombre de Ema, una adolescente bonaerense que se quitó la vida el 24 de agosto de 2024, luego de la viralización no consentida de imágenes íntimas en su entorno escolar. El texto fue elaborado junto a su madre, Laura Sánchez , y organizaciones especializadas como Faro Digital, Ley Olimpia Argentina y Defensoras Digitales.

Durante el debate, la diputada bonaerense y presidenta de la Comisión de Educación, destacó el acompañamiento de los distintos bloques y sostuvo que el objetivo es contar con “un marco y herramientas que permitan prevenir una situación como la que llegó Ema”.

“Ema era una niña adolescente que hace dos años decidió quitarse la vida luego de haber vivido una viralización entre compañeros de su escuela de imágenes, por supuesto, sin su consentimiento”, señaló Mendoza, quien remarcó la necesidad de que los jóvenes puedan encontrar adultos responsables capaces de acompañarlos ante situaciones de miedo, vergüenza o exposición.

La propuesta contempla incorporar a la Ley de Educación Provincial contenidos vinculados con el uso responsable de las tecnologías y sumar a la currícula cuestiones como consentimiento, privacidad, derechos digitales y utilización ética y crítica de la inteligencia artificial.

MEDIA SANCIÓN PARA LEY EMA EN @HCDiputadosBA . Hoy dimos un paso muy importante para que la Ley Ema sea una realidad, una iniciativa que busca prevenir la violencia digital y construir herramientas concretas para cuidar a nuestras niñas, niños y adolescentes. La Ley Ema… pic.twitter.com/MFWjMVX9Cp

También plantea actualizar las guías escolares para establecer protocolos específicos frente a casos de violencia digital. Entre otras medidas, esos procedimientos deberán garantizar el cese de la vulneración, el resguardo de la prueba digital y evitar la revictimización de los estudiantes.

Otro de los ejes es la capacitación obligatoria y continua de todo el personal del sistema educativo en materia de prevención de violencias digitales. El objetivo es que docentes y demás trabajadores de las escuelas cuenten con herramientas para detectar, abordar y prevenir este tipo de situaciones.

Mendoza sostuvo que la violencia digital “es un tema que hoy está entre nosotros” y advirtió que las consecuencias de lo que ocurre en las pantallas exceden el ámbito virtual: “Lo virtual termina afectando la realidad”.

Cruce con La Libertad Avanza

La aprobación del proyecto también estuvo atravesada por un contrapunto político. Mendoza cuestionó a los integrantes del bloque de La Libertad Avanza por haber rechazado el dictamen en la Comisión de Educación.

“Es lamentable que algunos contraten granjas de trolls para promover y seguir fortaleciendo esto que es tan grave para todos y para todas, que es la violencia digital”, afirmó la legisladora, quien destacó que finalmente se logró construir una mayoría con representantes de distintos espacios para alcanzar la media sanción.

La diputada también citó un dato de UNICEF según el cual el 61% de los niños, niñas y adolescentes de América Latina manifestó haber sufrido algún tipo de violencia a partir del uso de pantallas, incluidos los grupos de WhatsApp.

“Buscamos proteger a nuestras infancias”, resumió Mendoza, y reivindicó el trabajo de Sánchez, a quien agradeció por haber transformado el dolor por la pérdida de su hija en una iniciativa destinada a prevenir situaciones similares.