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CAMBIO DE AUTORIDADES

Legislatura bonaerense: Agustín Romo asumió como vicepresidente de la cámara de Diputados

El platense Juan Osaba quedó al frente del bloque de La Libertad Avanza. La modificación salda un acuerdo interno postergado durante meses.

Por Letra P | Periodismo Político
Legislatura bonaerense: Agustín Romo jura como vicepresidente de la cámara de Diputados.

Legislatura bonaerense: Agustín Romo jura como vicepresidente de la cámara de Diputados.

La Libertad Avanza concretó este jueves en la Legislatura bonaerense un enroque que había sido acordado meses atrás: Agustín Romo asumió como vicepresidente de la Cámara de Diputados, mientras que el platense Juan Osaba presidirá el bloque del espacio.

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El intercambio de funciones entre ambos legisladores se produjo en el marco de la sesión ordinaria convocada por el presidente de la Cámara, Alejandro Dichiara, que marcó el regreso de la actividad legislativa tras el receso invernal.

En su lugar quedó Juan Osaba, dirigente platense alineado con Sebastián Pareja, armador de LLA y titular del partido en la provincia de Buenos Aires. Osaba ocupaba hasta ahora una de las vicepresidencias de la Cámara, por lo que el movimiento implicó un intercambio de funciones entre ambos legisladores.

Un lugar en la conducción

El nuevo rol le permite a Romo mantener un lugar central dentro de la estructura legislativa libertaria. El diputado agradeció a través de sus redes sociales a los integrantes de todos los bloques “por la confianza” y destacó los casi dos años que estuvo al frente de la bancada.

“Fueron casi 2 años como presidente del bloque LLA donde logramos muchísimas cosas, antes siendo pocos y ahora siendo 20”, señaló Romo, quien también agradeció a sus compañeros y a las autoridades partidarias por la confianza para asumir como vicepresidente de la Cámara.

El recambio también funciona como una salida negociada para ordenar el funcionamiento interno del espacio, que atravesó distintos momentos de tensión y postergó durante meses el cambio de autoridades. La bancada cuenta con 20 diputados, donde convive el sector que responde a Sebastián Pareja y a Karina Milei con legisladores vinculados a Santiago Caputo, Patricia Bullrich y Carolina Piparo.

Con el enroque, Osaba queda al frente de la bancada mientras Romo pasa a integrar la conducción de la Cámara, en un esquema que busca darle mayor previsibilidad al funcionamiento legislativo de LLA y cerrar una discusión interna que había quedado pendiente.

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