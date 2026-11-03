La Unión Argentina de Salud respaldó la reforma sanitaria y pidió un acuerdo político en el Congreso

4° Encuentro Federal de la Unión Argentina de Salud se realizó el 14 de agosto en la sede del Colegio Médico de Tucumán.

La Unión Argentina de Salud expresó su respaldo al proyecto de Reforma para la Sostenibilidad y Fortalecimiento Prestacional del Sistema de Salud, presentado en el Congreso, y reclamó un acuerdo político urgente para garantizar la continuidad del sistema sanitario. La organización advirtió sobre la necesidad de alcanzar consensos entre los distintos bloques legislativos.

La entidad, que nuclea a prestadores, obras sociales, clínicas y profesionales de todo el país, manifestó su preocupación por la situación que atraviesa el sector y consideró que existe una oportunidad histórica para avanzar con una solución estructural que permita asegurar la prestación de los servicios de salud.

"Estamos frente a un momento bisagra. No se trata de oficialismo u oposición. Se trata de salvar la salud de 46 millones de argentinos. Tenemos la oportunidad difícilmente repetible para acordar una solución estructural", señalaron los representantes de la organización.

En ese sentido, la Unión Argentina de Salud destacó la importancia de los diálogos que mantienen los distintos sectores políticos en el Congreso y convocó a los legisladores a priorizar el interés general por encima de las diferencias partidarias. La entidad insistió en la necesidad de establecer reglas claras para el funcionamiento del sistema sanitario.

"Destacamos la madurez política de quienes están buscando puntos de acuerdo. El sistema no aguanta más parches. Necesita una ley integral, financiamiento claro y previsibilidad", remarcaron los representantes de la Unión Argentina de Salud, que consideran indispensable avanzar con un nuevo marco normativo para el sector.

MOTOSIERRA A LA SALUD Adiós a los remedios gratis: Milei ajusta el Remediar La medida deja afuera a más de 200 tratamientos de uso habitual y traslada una parte mayor del costo a quienes se atienden en el sistema público de salud @MariaMSanMartin pic.twitter.com/gMIv1w9j8u

En las últimas semanas, la organización mantuvo reuniones con legisladores de diferentes espacios políticos para exponer las consecuencias que podría tener la falta de una nueva legislación a partir del 1 de enero de 2027. Durante esos encuentros, la entidad planteó la necesidad de encontrar una respuesta que permita garantizar la continuidad de las prestaciones.

El respaldo al proyecto también estuvo acompañado por un llamado a construir acuerdos que trasciendan las diferencias entre el oficialismo y la oposición. Para la organización, la discusión legislativa representa una oportunidad para abordar los problemas estructurales del sistema de salud y establecer condiciones de financiamiento y previsibilidad.

"Los argentinos no pueden esperar. La salud no puede esperar. Por eso pedimos a todos los sectores que estén a la altura de las circunstancias", concluyeron los representantes de la Unión Argentina de Salud, que insistieron en la urgencia de alcanzar un consenso político para avanzar con la reforma sanitaria.