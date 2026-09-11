La Sindicatura General de la Nación organiza un congreso sobre control interno a nivel regional

La Sindicatura General de la Nación organiza organiza el 2° Congreso Internacional de Control Gubernamental, que tendrá lugar del 21 al 23 de septiembre en el Palacio Libertad (Sarmiento 151) y contará con una nutrida agenda de alto nivel institucional.

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Bajo el lema “La auditoría pública frente a los desafíos del siglo XXI. Compartiendo las mejores prácticas”, el congreso está diseñado como un espacio de encuentro plural a nivel internacional para el intercambio de buenas prácticas, miradas y saberes de distintos países y realidades. Entre sus objetivos está fortalecer redes profesionales, generar vínculos de cooperación y renovar el compromiso con una gestión pública más transparente, eficiente e íntegra.

El encuentro reunirá a autoridades, especialistas, académicos y referentes de organismos de control nacionales e internacionales para debatir una pregunta central: cómo construir un control gubernamental capaz de acompañar los cambios que atraviesa el Estado y anticiparse a los escenarios que plantea el futuro.

Entre los oradores centrales se destacan el jefe de Gabinete, Diego Santilli ; el Síndico General de la Nación, Alejandro Díaz ; y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello ; y sus pares Carlos Presti (Defensa) y Mario Lugones (Salud), entre otros funcionarios.

Además participarán especialistas y autoridades de organismos internacionales y de control de España, Portugal, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Panamá, Puerto Rico, Honduras, Brasil, la Unión Europea , el FMI , la OCDE, del Institute of Internal Auditors (IIA) y de nuestro país. También disertarán reconocidos periodistas de investigación.

La agenda del congreso

La agenda incluye paneles temáticos, exposiciones magistrales y mesas de trabajo en las que se abordarán cuestiones vinculadas a la modernización del Estado, la incorporación de tecnologías digitales en los procesos de control, la inteligencia artificial, la prevención de irregularidades y la mejora continua de la gestión pública.

Alejandro Díaz, titular de la SIGEN

El 2° Congreso Internacional de Control Gubernamental tendrá una fuerte impronta académica. La SIGEN lanzó una convocatoria internacional previa para la presentación de trabajos técnicos y académicos, orientada a profesionales, investigadores, funcionarios públicos y especialistas en auditoría y control gubernamental.

De las más de 60 ponencias recibidas, se seleccionarán aquellas mejor evaluadas en función de los estudios de caso, análisis de experiencias de gestión y propuestas de innovación metodológicas y tecnológicas funcionales al fortalecimiento del control interno y la auditoría interna.

La propuesta del Congreso se extenderá también al ámbito cultural con la muestra "Constelaciones. Un recorrido por las figuras fundamentales del patrimonio de artes visuales del Fondo Nacional de las Artes”, organizada por Espacio Cultural de la SIGEN junto con el Fondo Nacional de las Artes.

La exposición reúne obras de reconocidos pintores argentinos. Podrá visitarse a partir del 23 de septiembre y durante todo octubre en la planta baja del organismo (Avenida Corrientes 379), los días hábiles de 9 a 17.