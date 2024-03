La oposición a Axel Kicillof se agrieta por la ayuda bonaerense al frente antinarco

La decisión no tiene consenso pleno en la oposición de Buenos Aires. Este martes, la senadora bonaerense del PRO Florencia Arietto rechazó la iniciativa y le pidió a Kicillof que “retrotraiga la medida” para “cuidar a nuestra gente y combatir al narco que está matando a lo largo y ancho de la provincia”. En un posteo de Twitter, insistió: “Por respeto a todos nuestros compatriotas asesinados por delincuentes le pido que priorice a los bonaerenses, si no será responsable por su desamparo”.

En esa postura también están legisladores libertarios que, a pesar de ser un pedido especial de la ministra de su mismo color político, piensan igual que Arietto. “La provincia está complicadísima, no le sobra nada. Deben ir las fuerzas federales”, apuntó a Letra P un diputado opositor que levanta una voz que se repite en las diferentes vertientes de La Libertad Avanza en Buenos Aires. “Que focalicen recursos policiales en zonas calientes de la provincia, antes de mandarlas a Rosario”, se quejó un opositor violeta. “ Máxime, teniendo en cuenta que el gobierno nacional ya envió fuerzas de seguridad y apoyo logístico de las Fuerzas Armadas ”, advirtió.

En el PRO , aliado clave de Javier Milei , la cosa se divide. Varias de sus figuras se arriman a Arietto. Entienden que “es loable la decisión del gobierno de colaborar con Santa Fe", pero advierten que "es difícil ante la cantidad de situaciones de inseguridad que se registran en la provincia”. Un intendente con carnet PRO sostuvo: “No me parece mal que la provincia de Buenos Aires colabore, pero sin desatender la prioridad de los bonaerenses”.

Por otro lado, una fuente amarilla admitió ante este medio que, al ser un delito transnacional, “no se puede ir hasta una frontera y listo, es ridículo”. Esta posición se fundamenta en que el narcotráfico con origen en Santa Fe cruza la provincia y se dispersa por Buenos Aires. “Tenemos problemas severos que no vamos a resolver si no colaboramos”, dijo, aunque puso reparos. “Se puede ayudar con inteligencia y coordinación, no con efectivos. Es razonable ser parte de un comando unificado, pero con los efectivos tenés un limitante legal... tampoco nos sobran”, apuntan.

El proyecto que pide Patricia Bullrich

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, confirmó que el gobierno nacional va a presentar el proyecto para reformar la Ley de Seguridad Interior. "Esto es en apoyo a Santa Fe y también en defensa propia, porque lo que ocurre allí es el epicentro que afectará también a Córdoba, Entre Ríos y nuestra provincia en la medida en que se descontrole la situación", advirtió en radio Provincia.