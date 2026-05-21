La Libertad Avanza presiona a IOMA con un pedido de informes por su crisis financiera y prestacional

Senadores y diputados provinciales de La Libertad Avanza (LLA) realizaron este jueves una movilización hacia la sede central del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) , en La Plata , donde formalizaron un pedido de acceso a la información pública para conocer el estado financiero, prestacional y administrativo de la obra social provincial.

El documento fue presentado en la mesa de entradas del organismo, ubicado en calle 46 entre 12 y 13. Allí, el bloque opositor solicitó información detallada sobre deuda con prestadores, interrupción de servicios, reclamos judiciales, cobertura en discapacidad, salud mental, copagos, convenios médicos y ejecución presupuestaria.

Además, el informe reúne proyectos legislativos, pedidos de informes y resoluciones vinculadas a la crisis de IOMA , impulsados tanto en el Senado bonaerense como en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires durante los últimos períodos legislativos.

La iniciativa se resolvió en medio de la parálisis legislativa que atraviesa la Legislatura bonaerense por la interna política del oficialismo provincial. Desde LLA señalaron que ese escenario impide debatir temas urgentes, entre ellos la situación de IOMA , que afecta a miles de afiliados por demoras y dificultades en la atención médica.

El titular del bloque de senadores provinciales, Carlos Curestis , cuestionó la administración del organismo y remarcó que la obra social gestiona recursos públicos de más de dos millones de bonaerenses. En ese marco, reclamó mayor transparencia, acceso a la información y respuestas concretas para quienes enfrentan problemas para acceder a prestaciones de salud.

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En la misma línea, el vicepresidente de la Cámara de Diputados bonaerense por LLA, Juanes Osaba, sostuvo que los afiliados no pueden continuar afectados por la gestión de la obra social. Además, pidió una respuesta urgente del gobernador Axel Kicillof ante las demoras en pagos a prestadores, las deficiencias en el servicio y la falta de claridad sobre el destino de los fondos públicos.

Quiénes participaron de la presentación frente a IOMA

Por el bloque de Senadores participaron Carlos Curestis, Analía Balaudo, Diego Valenzuela, Matías de Urraza y Luciano Olivera.

En representación del bloque de Diputados asistieron Juanes Osaba, Analía Corvino, Ramón Vera, Pablo Morillo, Maximiliano Bondarenko, Geraldine Calvella, Luis Ontiveros, Mariela Vitale, Fernanda Coithino, Carla Pannelli, Florencia Retamoso y Oriana Colugnatti.

Con esta presentación, La Libertad Avanza busca poner en agenda legislativa y pública la situación de IOMA, una de las principales obras sociales de la provincia, mientras crecen los cuestionamientos opositores sobre su funcionamiento y capacidad de respuesta ante los afiliados.