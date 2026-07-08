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NO HA LUGAR

La Libertad Avanza: la Justicia Electoral rechazó el pedido de intervención del partido en Buenos Aires

La resolución del juez Ramos Padilla descartó la acción presentada por un concejal electo de Campana. Había denunciado irregularidades en el espacio.

Por Letra P | Periodismo Político
alejo ramos padilla Alejo Ramos Padilla

La Justicia Federal Electoral rechazó la acción promovida por Maximiliano Corio contra La Libertad Avanza (LLA) para pedir la intervención del partido en la provincia de Buenos Aires. La resolución fue dictada por el magistrado Alejo Ramos Padilla.

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El planteo había sido impulsado por Corio, concejal electo del distrito de Campana, quien denunció presuntas irregularidades en el funcionamiento institucional del espacio. Entre otros puntos, sostuvo que existía una manipulación del régimen de afiliaciones, ausencia de elecciones internas genuinas, concentración de poder y una estructura de conducción ajena a los mecanismos previstos en la carta orgánica.

Según la presentación, también existían dificultades para el registro de afiliaciones y para el ejercicio de los derechos internos de los militantes, por lo que solicitó que la Justicia Electoral dispusiera medidas de prueba y analizara la intervención del partido como última instancia.

La decisión de la Justicia sobre La Libertad Avanza

Al resolver el expediente, el juez Ramos Padilla concluyó que la acción no podía prosperar porque el demandante no acreditó ser afiliado de La Libertad Avanza, requisito exigido por el artículo 57 de la Ley 23.298 para promover este tipo de reclamos.

La sentencia también remarcó que Corio no agotó previamente las instancias partidarias antes de acudir a la vía judicial, condición que la jurisprudencia de la Cámara Nacional Electoral considera indispensable para habilitar la intervención de la Justicia Electoral.

Además, el magistrado sostuvo que el actor tampoco acreditó representación legal de las personas que, según afirmó, habían presentado solicitudes de afiliación y no figuraban en los registros partidarios. En ese sentido, recordó que cada ciudadano cuenta con mecanismos específicos para recurrir un eventual rechazo de afiliación.

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