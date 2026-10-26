Bernardo Knipscheer, presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura de Córdoba
Julieta Rinaldi
La Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos de la Legislatura de Córdoba, presidida por el legislador Bernardo Knipscheer, aprobó el pasado lunes 26 de octubre los pliegos enviados por el Ejecutivo provincial para cubrir cuatro cargos en cámaras y defensorías públicas y designar a 25 jueces de Paz en distintas localidades del interior.
Durante el encuentro, los integrantes de la comisión entrevistaron a dos postulantes para ocupar vocalías en las ciudades de Córdoba y Río Tercero, y a dos candidatas para desempeñarse como defensoras públicas en la Capital. Los aspirantes expusieron sus antecedentes profesionales y respondieron las consultas de los legisladores presentes.
Las preguntas estuvieron a cargo de los legisladores Julieta Rinaldi, Alejandra Ferrero y Edgardo Grosso, quienes consultaron a los postulantes sobre sus trayectorias y los distintos aspectos vinculados con las funciones para las que fueron propuestos.
Designación de vocales de Cámara y defensoras públicas
En primer término, la comisión trató el pliego 48035, que propone a la abogada Romina Soledad Sánchez Torassa como vocal de Cámara en la Cámara Civil, Comercial de Trabajo y Familia del Centro Judicial Río Tercero, correspondiente a la Segunda Circunscripción Judicial.
Luego se analizó el pliego 47803, que solicita acuerdo para designar a la abogada María Eugenia Ballesteros como vocal de Cámara en la Cámara de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar, Género y Penal Juvenil del Centro Judicial Capital, perteneciente a la Primera Circunscripción Judicial.
Alejandra Ferrero, jefa del bloque de la UCR de Córdoba
En cuanto a las defensorías públicas, se aprobaron los pliegos 48054 y 48053. El primero propone a la abogada Julieta Beatriz Hauser para la Defensoría Pública Civil y Comercial del Segundo Turno, mientras que el segundo postula a Irene Carolina Gabutti para desempeñarse en el Primer Turno. Ambas dependencias corresponden al Centro Judicial Capital.
Los cuatro expedientes fueron remitidos por el Poder Ejecutivo provincial y recibieron el aval de la comisión legislativa tras las entrevistas y el análisis de los antecedentes de cada postulante.
Jueces de Paz: los 25 pliegos aprobados para el interior
En una segunda instancia, la comisión abordó los expedientes correspondientes a 25 postulantes para ocupar juzgados de Paz en diferentes departamentos de Córdoba. Durante el tratamiento, los legisladores Leonardo Limia y Daniela Gudiño explicaron el procedimiento desarrollado por la Junta de Calificaciones de los Jueces de Paz.
Aldana Melina Paludi: sede Pampayasta Norte, departamento Tercero Arriba (pliego 47845).
Gisela Carolina Mondino: sede San José de la Dormida, departamento Tulumba (pliego 47844).
María Inés Guerrero: sede Rafael García Caseros Central y Oeste, departamento Santa María (pliego 47843).
Soledad Andrea González: sede Guatimozín, departamento Marcos Juárez (pliego 47842).
Florencia De Giorgi: sede Elena-Las Peñas, departamento Río Cuarto (pliego 47841).
Marcela Vivian Curchod: sede Mendiolaza, departamento Colón (pliego 47840).
Leonardo Daniel Castillo: sede San Francisco del Chañar, departamento Sobremonte (pliego 47839).
Noelia Luján Gaido: sede Colonia Vignaud, departamento San Justo (pliego 47838).
Ángela Raquel Bainotti Almada: sede Embalse (Ministro Pistarini), departamento Calamuchita (pliego 47837).
Nicolás José Morsila: sede Villa Nueva, departamento General San Martín (pliego 47836).
Macarena Marchisone: sede Luque, departamento Río Segundo (pliego 47835).
Manuela Jara: sede Berrotarán, departamento Río Cuarto (pliego 47834).
Ornela Graciela Torres: sede Pincén, departamento General Roca (pliego 47833).
Elisa Carmen Tapia: sede Ciénaga del Coro, departamento Minas (pliego 47832).
Nicolás Storti: sede Inriville-Saladillo, departamento Marcos Juárez (pliego 47831).
Silvina Mercedes Soria: sede Guanaco Muerto-Santo Domingo, departamento Cruz del Eje (pliego 47830).
Luciana Rosa Roch: sede Santa María de Punilla, departamento Punilla (pliego 47829).
Araceli Emilse Sáez: sede Falda del Carmen Lagunillas, departamento Santa María (pliego 47828).
Silvina Gabriela Robledo: sede Monte Leña, departamento Unión (pliego 47827).
Agustina Pelliza: sede Capilla del Monte Dolores, departamento Punilla (pliego 47826).
María Fernanda Pérez: sede Chuña, departamento Ischilín (pliego 47825).
Juliana Parrini: sede Colonia Italiana, departamento Marcos Juárez (pliego 47824).
Jacqueline del Valle Cerino: sede Tránsito, departamento San Justo (pliego 47823).
Carina Paola Chaillol: sede Vicuña Mackenna, departamento Río Cuarto (pliego 47822).
Gabriela Raquel Nicolino: sede Arroyo Algodón-La Playosa, departamento General San Martín (pliego 47821).
Con la aprobación de estos expedientes, la comisión dio curso a las propuestas del Ejecutivo provincial para cubrir vacantes en distintos puntos de la provincia. Los pliegos correspondientes a vocalías, defensorías y juzgados de Paz quedaron avalados en el ámbito legislativo, como parte del procedimiento institucional para la designación de funcionarios judiciales.