Bernardo Knipscheer, presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura de Córdoba

La Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos de la Legislatura de Córdoba , presidida por el legislador Bernardo Knipscheer , aprobó el pasado lunes 26 de octubre los pliegos enviados por el Ejecutivo provincial para cubrir cuatro cargos en cámaras y defensorías públicas y designar a 25 jueces de Paz en distintas localidades del interior.

Durante el encuentro, los integrantes de la comisión entrevistaron a dos postulantes para ocupar vocalías en las ciudades de Córdoba y Río Tercero , y a dos candidatas para desempeñarse como defensoras públicas en la Capital. Los aspirantes expusieron sus antecedentes profesionales y respondieron las consultas de los legisladores presentes.

Las preguntas estuvieron a cargo de los legisladores Julieta Rinaldi , Alejandra Ferrero y Edgardo Grosso , quienes consultaron a los postulantes sobre sus trayectorias y los distintos aspectos vinculados con las funciones para las que fueron propuestos.

En primer término, la comisión trató el pliego 48035 , que propone a la abogada Romina Soledad Sánchez Torassa como vocal de Cámara en la Cámara Civil, Comercial de Trabajo y Familia del Centro Judicial Río Tercero, correspondiente a la Segunda Circunscripción Judicial.

Luego se analizó el pliego 47803, que solicita acuerdo para designar a la abogada María Eugenia Ballesteros como vocal de Cámara en la Cámara de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar, Género y Penal Juvenil del Centro Judicial Capital, perteneciente a la Primera Circunscripción Judicial.

Alejandra Ferrero, jefa del bloque de la UCR de Córdoba

En cuanto a las defensorías públicas, se aprobaron los pliegos 48054 y 48053. El primero propone a la abogada Julieta Beatriz Hauser para la Defensoría Pública Civil y Comercial del Segundo Turno, mientras que el segundo postula a Irene Carolina Gabutti para desempeñarse en el Primer Turno. Ambas dependencias corresponden al Centro Judicial Capital.

Los cuatro expedientes fueron remitidos por el Poder Ejecutivo provincial y recibieron el aval de la comisión legislativa tras las entrevistas y el análisis de los antecedentes de cada postulante.

Jueces de Paz: los 25 pliegos aprobados para el interior

En una segunda instancia, la comisión abordó los expedientes correspondientes a 25 postulantes para ocupar juzgados de Paz en diferentes departamentos de Córdoba. Durante el tratamiento, los legisladores Leonardo Limia y Daniela Gudiño explicaron el procedimiento desarrollado por la Junta de Calificaciones de los Jueces de Paz.

Los pliegos aprobados contemplan las siguientes designaciones:

Aldana Melina Paludi : sede Pampayasta Norte, departamento Tercero Arriba (pliego 47845).

Gisela Carolina Mondino : sede San José de la Dormida, departamento Tulumba (pliego 47844).

María Inés Guerrero : sede Rafael García Caseros Central y Oeste, departamento Santa María (pliego 47843).

Soledad Andrea González : sede Guatimozín, departamento Marcos Juárez (pliego 47842).

Florencia De Giorgi : sede Elena-Las Peñas, departamento Río Cuarto (pliego 47841).

Marcela Vivian Curchod : sede Mendiolaza, departamento Colón (pliego 47840).

Leonardo Daniel Castillo : sede San Francisco del Chañar, departamento Sobremonte (pliego 47839).

Noelia Luján Gaido : sede Colonia Vignaud, departamento San Justo (pliego 47838).

Ángela Raquel Bainotti Almada : sede Embalse (Ministro Pistarini), departamento Calamuchita (pliego 47837).

Nicolás José Morsila : sede Villa Nueva, departamento General San Martín (pliego 47836).

Macarena Marchisone : sede Luque, departamento Río Segundo (pliego 47835).

Manuela Jara : sede Berrotarán, departamento Río Cuarto (pliego 47834).

Ornela Graciela Torres : sede Pincén, departamento General Roca (pliego 47833).

Elisa Carmen Tapia : sede Ciénaga del Coro, departamento Minas (pliego 47832).

Nicolás Storti : sede Inriville-Saladillo, departamento Marcos Juárez (pliego 47831).

Silvina Mercedes Soria : sede Guanaco Muerto-Santo Domingo, departamento Cruz del Eje (pliego 47830).

Luciana Rosa Roch : sede Santa María de Punilla, departamento Punilla (pliego 47829).

Araceli Emilse Sáez : sede Falda del Carmen Lagunillas, departamento Santa María (pliego 47828).

Silvina Gabriela Robledo : sede Monte Leña, departamento Unión (pliego 47827).

Agustina Pelliza : sede Capilla del Monte Dolores, departamento Punilla (pliego 47826).

María Fernanda Pérez : sede Chuña, departamento Ischilín (pliego 47825).

Juliana Parrini : sede Colonia Italiana, departamento Marcos Juárez (pliego 47824).

Jacqueline del Valle Cerino : sede Tránsito, departamento San Justo (pliego 47823).

Carina Paola Chaillol : sede Vicuña Mackenna, departamento Río Cuarto (pliego 47822).

Gabriela Raquel Nicolino: sede Arroyo Algodón-La Playosa, departamento General San Martín (pliego 47821).

Con la aprobación de estos expedientes, la comisión dio curso a las propuestas del Ejecutivo provincial para cubrir vacantes en distintos puntos de la provincia. Los pliegos correspondientes a vocalías, defensorías y juzgados de Paz quedaron avalados en el ámbito legislativo, como parte del procedimiento institucional para la designación de funcionarios judiciales.