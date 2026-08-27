Justicia federal: amplían la Cámara de Mar del Plata con una nueva sala

Maximiliano Abad, autor del proyecto para fortalecer el servicio de justicia en Mar del Plata.

La Cámara de Diputados de la Nación convirtió anoche en ley el proyecto del senador nacional por la provincia de Buenos Aires, Maximiliano Abad , que establece la creación de una nueva Sala en la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata . La iniciativa ya había sido aprobada por unanimidad en el Senado.

La nueva estructura de justicia contará con jueces y recursos propios y apunta a responder al crecimiento sostenido de las causas que tramitan en una de las jurisdicciones federales más extensas y complejas del país.

Actualmente, el tribunal concentra las apelaciones de ocho juzgados federales y tiene jurisdicción sobre cerca del 40% del territorio bonaerense. En sus primeros años de funcionamiento recibía alrededor de 700 expedientes anuales, mientras que en 2025 esa cifra trepó a 8.900, un incremento superior al 1100%.

Además, durante los últimos 18 años la Cámara funcionó con apenas dos magistrados. El aumento de la población en las localidades comprendidas dentro de su jurisdicción y la diversidad de materias que aborda -penales, civiles y comerciales, laborales, previsionales y de salud- profundizaron la sobrecarga.

Durante el tratamiento de la iniciativa en el Senado, el presidente de la Cámara Federal de Mar del Plata, Alejandro Tazza , había advertido sobre la situación del tribunal. “Vivimos una cruda realidad. Estamos a un paso del colapso”, sostuvo al describir el crecimiento de los expedientes y la complejidad de los casos.

Reclamos por jubilaciones y cobertura médica

Abad destacó que una parte importante de las causas que llegan a la Cámara está vinculada con cuestiones previsionales y de salud. “Se trata de jubilados que esperan un reajuste y de pacientes que reclaman cobertura para tratamientos médicos. Son miles de personas que necesitan respuestas más rápidas y eficaces”, señaló.

En esa línea, el senador sostuvo que “una buena administración de Justicia exige una Justicia eficaz” y remarcó que una Justicia eficaz “además de ser justa, es rápida y da las respuestas en tiempo oportuno”.

El legislador también subrayó el impacto de la reforma para General Pueyrredón. “Con esta ampliación, vamos a tener más jueces, procesos más rápidos y una Justicia más cerca de la gente”, afirmó, y destacó el trabajo realizado para concretar la iniciativa.

“Esta ley permitirá descongestionar un tribunal que cubre una enorme extensión territorial y que hoy trabaja al límite de su capacidad”, remarcó Abad.

La necesidad de ampliar la Cámara había sido planteada en distintas oportunidades por autoridades políticas de la Nación, la Provincia y el municipio, ante el aumento de la judicialización de asuntos vinculados con la Justicia Federal.