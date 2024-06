José Alperovich: el fiscal pidió 16 años de prisión y la querella 22 por abuso sexual

"Este juicio es un juicio sobre la impunidad del poder”, sostuvo este lunes, en un durísimo alegato el fiscal Sandro Abraldes, y pidió que José Alperovich, ex gobernador de Tucumán y ex senador sea condenado a 16 años y seis meses de prisión por el delito de abuso sexual contra su sobrina segunda y ex secretaria. Abraldes pidió, además, que hasta el veredicto, Alperovich tenga custodia policial y sea controlado con tobillera electrónica. El juicio se lleva adelante en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº29 a cargo del juez Juan Ramos Padilla.