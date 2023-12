Menem trabaja en esta tarea junto a un reducido equipo de colaboradores que lidera el abogado Adoflo Verra , quien en los próximos días sería nombrado secretario general del cuerpo legislativo. El asesor full time del riojano es Jonathan Arioli , un amigo de su familia. Se encarga de recorrer las oficinas y poner la cara donde no quiere ir nadie.

El cerebro del grupo que comanda Diputados es su primo, Eduardo "Lule" Menem, ex asesor en el Senado del padre del diputado, su homónimo Eduardo Menem. Hay otros miembros de la familia del expresidente que circulan por la Cámara y, si bien se mueven con hermetismo, son valorados por sus buenos modales. De todos modos, empezó a quedar claro que no hay plata: esta semana no hubo leche en la cafetería del palacio, que hasta hace un mes visitaba Milei antes de las sesiones.