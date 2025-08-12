LANZAMIENTO

Christian Asinelli presentó su libro con propuestas para América Latina junto a Adolfo Pérez Esquivel

La obra analiza avances de la región para cerrar brechas y crecer de forma inclusiva. El evento fue en la residencia del embajador uruguayo en Buenos Aires.

Adolfo Pérez Esquivel y Christian Asinelli en Buenos Aires.

El politólogo y vicepresidente corporativo de Programación Estratégica del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), Christian Asinelli, presentó su nuevo libro "Claves para el desarrollo de América Latina y el Caribe: acción colectiva, capacidades e integración para el crecimiento" en un acto realizado en la residencia del embajador de Uruguay en Buenos Aires.

Durante el lanzamiento, Asinelli destacó la necesidad de fortalecer capacidades estatales, mejorar instituciones y adoptar una visión de largo plazo. “Hay que pensar siempre en la casa común, como decía el Papa Francisco, en la inclusión social”, afirmó el autor.

Un recorrido por la integración regional desde Buenos Aires

En el texto el autor repasó hitos de cooperación entre países y analiza los retos que impiden cerrar brechas históricas. La publicación reúne aportes de líderes como Adolfo Pérez Esquivel, presente en el evento; Dilma Rousseff; Michelle Bachelet y Pepe Mujica.

El evento, moderado por el fundador de Infobae, Daniel Hadad, contó con la apertura del embajador Diego Cánepa, quien elogió la mirada práctica y optimista del politólogo. “Es una persona con una gran formación, no solo en lo teórico, sino también en lo concreto”, señaló el funcionario.

Pérez Esquivel advirtió sobre el desgaste del sistema democrático: “No creo en esta democracia. Votamos y al otro día el pueblo queda en indefensión total”. A su vez, Enrique García, ex presidente ejecutivo de la CAF, remarcó la importancia de superar el “triunfalismo” y reconstruir la institucionalidad política.

Entre los problemas señalados, destacaron la pérdida de confianza ciudadana, las tensiones geopolíticas y la falta de consensos en la región. “Ya no se debate con ideas, se insulta”, lamentó García.

La Inteligencia Artificial y el crecimiento inclusivo

La irrupción de la Inteligencia Artificial fue uno de los ejes del debate. Asinelli advirtió que esta herramienta puede reducir desigualdades o profundizarlas: “El gran desafío es no quedarnos atrás y definir para qué la vamos a usar”. En ese sentido, subrayó la necesidad de políticas que garanticen acceso y formación tecnológica para toda la población.

Para avanzar hacia un crecimiento inclusivo, García propuso una estrategia que respete las “cuatro E”: estabilidad macroeconómica, eficiencia económica, equidad e inclusión social, y equilibrio en las prioridades nacionales. Pérez Esquivel cerró con un pedido: “No dejen de sonreírle a la vida, porque el día que lo hagan, habrán sido vencidos, y eso nunca”.

