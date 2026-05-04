Premio regional para Globant: Adobe destacó su rol en la transformación digital del marketing

Globant obtuvo el premio regional de Adobe como partner del año en América Latina, en línea con su rol en la transformación digital del marketing. La distinción reconoció su uso de inteligencia artificial para optimizar procesos y mejorar resultados de clientes, con foco en soluciones basadas en Adobe Experience Cloud en la región.

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La distinción se otorgó en el marco de los Partner of the Year Awards, en que la compañía global de software reconoce a otras que contribuyen al desarrollo de su ecosistema y generan impacto en los negocios de sus clientes.

El reconocimiento en América Latina valoró la capacidad de Globant para acelerar la adopción de IA y aplicar soluciones sobre Adobe Experience Cloud , orientadas a integrar datos, contenidos y experiencias de usuario en entornos digitales.

El managing director del MarTech Studio de Globant, Rubén García Calvo , afirmó: “En Globant, abordamos los desafíos de nuestros clientes desde la perspectiva del Brand Experience Operating System ( BXOS ), en el que el contenido se transforma en piezas creativas optimizadas para ser procesadas por máquinas y enriquecidas con atributos que los sistemas de IA usan para tomar decisiones”.

“Esto representa un cambio fundamental: pasamos de producir contenido para canales tradicionales a diseñar ecosistemas que pueden ser interpretados, activados y optimizados en tiempo real; una nueva era en la que las organizaciones que se destacan no eligen entre creatividad y tecnología, sino que integran ambas”, explicó.

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Alison Webster, vicepresidenta de Adobe, señaló: “El dominio de Globant sobre Adobe Experience Cloud —y su compromiso por superar los límites de lo posible en la orquestación del journey del consumidor— los convierte en un socio invaluable en nuestra misión de transformar los negocios digitales. Felicitamos a todo el equipo por este merecido logro y esperamos seguir cosechando éxitos juntos”.

Alianza estratégica y crecimiento en LATAM

Los partners fueron reconocidos durante el Partner Executive Forum realizado en el Adobe Summit 2026 en Las Vegas, uno de los principales eventos globales del sector.

La relación entre Globant y Adobe acumuló más de una década de trabajo conjunto, con más de 250 proyectos y más de 300 implementaciones en distintas industrias.

En ese marco, la compañía avanzó en la expansión de su Adobe Studio, impulsado por Omni.Pro, con el objetivo de fortalecer su oferta de servicios vinculados a la experiencia digital.

Globant también consolidó su posicionamiento dentro del ecosistema global de Adobe, al integrar el grupo de Global Platinum Partners, una categoría que reúne a las empresas con mayor nivel de especialización y desarrollo sobre sus plataformas.

El reconocimiento se inscribió en un contexto de crecimiento de la demanda de soluciones basadas en inteligencia artificial aplicadas al marketing, en las que la integración de datos y tecnología se volvió central para la competitividad de las empresas.