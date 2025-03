8M 2025: actividades y puntos de encuentro del paro con movilización de los feminismos

Embed - AsambleaAntifascistaLGTBIQ+ on Instagram: "El 8M es antifascista, antirracista, antipatriarcal y transfeminista ¡nos vemos en la calle Antifascista porque este pueblo no va a tolerar que se convierta a los pueblos originarios en terroristas. Porque no vamos a mirar para otro lado cuando se estigmatiza a un grupo para prometer “exterminarlo como un cáncer”. Porque no vamos a permitir la política eugenésica de este gobierno que deja morir a jubilades, discapacitades, personas enfermas, en situación de calle, dentro de las cárceles. Todas las vidas importan. Antirracista porque el colonialismo nunca se fue, la racialización y el negacionismo histórico ha hecho de la invisibilización de las cuerpas negras afro e indigenas una especie de no existencia.Es necesaria una sociedad antirracista para la toma de conciencia de la inequidad de millones. Antipatriarcal porque a la violencia que mata dentro de las casas cerradas, no volvemos más. Al trabajo no pago que implican las tareas de cuidado que sostienen la vida, no le ponemos el cuerpo más. A la falta de acceso a la jubilación, a la doble y triple jornada laboral, no nos vamos a acostumbrar. Decidimos sobre nuestros proyectos de vida, nuestra capacidad reproductiva. Contra el orden de las familias cerradas, interdependencia. ¡El patriarcado se va a caer! Transfeminista porque frente a la estafa y el saqueo de los bienes comunes, frente al fascismo en el gobierno no puede haber resistencia efectiva fragmentada. Transfeministas porque nos componemos en la real heterogeneidad de las existencias, cuerpos, afectos. Porque en el mundo que queremos tenemos que estar todas, todes, todos. Sábado 8M. 16hs de Congreso a Plaza de Mayo. Llenemos las calles "

