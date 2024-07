Se tensa la relación entre Axel Kicillof y Alberto Weretilneck por la planta de GNL

En medio de la pulseada por la instalación de la planta de GNL, los gobernadores no mantienen ningún tipo de diálogo. Así lo confirmó Kicillof este lunes: “Formalmente, no estamos hablando con el gobernador de Río Negro. Me he cruzado de manera casual con el vicegobernador hace unas semanas en la AMIA, cuando estuvimos en un acto donde invitaron a todas las provincias a participar. No tengo nada que comentar al respecto, solo reforzar nuestra confianza de que tanto YPF como Petronas van a trabajar con total profesionalismo evaluando la conveniencia de la localización del proyecto”.