El Tinder del ladrillo

Córdoba: el crédito hipotecario entre privados canalizó US$2,3 millones y compite con los bancos

En 2025, una empresa unió a más de 80 compradores e inversores en la provincia. El balance entre plazos y riesgo. El perfil inversor. Cómo funciona.

Letra P | Soledad Huespe
Por Soledad Huespe
Préstamos entre privados, una alternativa creciente

Préstamos entre privados, una alternativa creciente

En Córdoba, el crédito hipotecario entre privados creció durante 2025 y empezó a competir con los bancos en un mercado donde el financiamiento tradicional siguió ausente. El esquema, que vinculó inversores con compradores, ganó protagonismo en a era de Javier Milei frente a un sistema que no logró cubrir la demanda.

Notas Relacionadas
El círculo rojo elige creer en Toto Caputo y apuesta al RIGI para empujar la economía
ELIJO CREER

En Amcham, el Círculo Rojo respaldó a Toto Caputo, pero espera que la micro acompañe

Por 
Letra P | Lorena Hak
Lorena Hak

Según datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y relevamientos de la Fundación Tejido Urbano, el stock de crédito hipotecario representa apenas entre el 0,4% y el 1% del PBI, muy lejos de los picos de 2018 y de los niveles de la región, donde países como Chile superan el 25%.

Incluso en un año de rebote, el volumen sigue siendo acotado: se estiman alrededor de 44.000 créditos otorgados en 2025, una cifra que, si bien ubica al año entre los mejores de la serie, todavía refleja un mercado pequeño frente a la demanda habitacional.

La debilidad no es solo cuantitativa. Informes de la Asociación de Bancos Argentinos muestran que el crédito total al sector privado en Argentina se mantiene muy por debajo del promedio regional, lo que limita la capacidad del sistema financiero para canalizar ahorro hacia financiamiento de largo plazo.

Ahí es donde empiezan a aparecer modelos alternativos que no nacen necesariamente como innovación disruptiva, sino como respuesta a una carencia. “Lo que veíamos era simple: gente que quería comprar su casa y no había crédito. Les faltaba ese ‘pucho’ que antes resolvían con la familia”, explica Gonzalo Estivariz, CEO de Lendar.

De la informalidad a la plataforma

El financiamiento entre privados no es nuevo en Argentina. Lo novedoso es su formalización. “Armamos una plataforma para conectar a quienes quieren invertir fuera del sistema bancario con quienes necesitan un crédito. Es muy similar a una app de citas, donde matcheamos intereses”, describe Estivariz.

Gonzalo Estivariz CEO de Lendar
Gonzalo Estivariz, CEO de Lendar

Gonzalo Estivariz, CEO de Lendar

La lógica es directa: un inversor presta dinero a un comprador, con garantía hipotecaria sobre la propiedad. Sin banco en el medio.

Pero más que una disrupción tecnológica, el modelo expone una falla estructural ya que el sistema formal no logra canalizar el ahorro hacia el crédito. “En Argentina no falta demanda de crédito, falta dinero invertido. Ese es el verdadero cuello de botella”, sostiene el directivo.

Córdoba: crecimiento rápido en un mercado restringido

En ese contexto, Córdoba emerge como un caso testigo. Durante 2025, este tipo de financiamiento canalizó en la provincia US$ 2,36 millones en 83 operaciones, lo que representa cerca del 10% del volumen total de la empresa. La plaza, además, es reciente —comenzó a operar en 2024— y proyecta un crecimiento del 60% para este año.

El dato es relevante porque muestra velocidad de adopción en un mercado donde el crédito prácticamente no existe. Más que reemplazar al banco, el esquema parece ocupar un espacio vacante.

Menos plazo, menos riesgo

A diferencia del crédito hipotecario tradicional, el modelo entre privados reduce exposición con plazos más cortos (hasta cinco años), préstamos en dólares y bajo nivel de financiamiento sobre el valor de la propiedad.

“El crédito no supera el 35% del valor. La persona ya tiene el 65 o 70% y no va a perder la casa por ese porcentaje”, explica Estivariz. A eso se suma que la cuota no puede superar el 40% del ingreso del tomador.

Colegio Escribanos Venta Inmuebles Colegio Escribanos Venta Inmuebles

El resultado, según la empresa, es que se logran más de 1.500 operaciones sin mora. “Las condiciones están pensadas para que las personas cumplan. Y además hay un factor cultural: para el argentino la casa es lo último que se deja de pagar”, agrega.

Un ecosistema más diverso de lo que parece

A diferencia de lo que podría suponerse, el modelo no está generando un único perfil de usuario, sino que articula distintos actores que ya existían en el mercado, pero que no encontraban canal en el sistema formal.

Del lado de los tomadores, conviven perfiles diversos. Están quienes tienen gran parte del capital, pero no acceden al crédito bancario; quienes combinan ahorro con financiamiento para llegar a la vivienda; y quienes directamente quedan fuera del sistema financiero tradicional.

Del lado inversor, también hay heterogeneidad con perfiles más conservadores, que priorizan renta en dólares y garantía real; inversores recurrentes que reinvierten en múltiples operaciones; y nuevos participantes que ingresan a través de vehículos colectivos

“Hay de todo, pero en general el inversor es más senior, entre 55 y 65 años, porque busca seguridad más que riesgo”, señala Estivariz. Lejos de consolidar un “nuevo tipo único de cliente”, el modelo parece más bien reorganizar una demanda fragmentada que ya existía.

El atractivo para el inversor está en la ecuación riesgo-retorno: tasas de entre 9,9% y 13,5% anual en dólares, con garantía hipotecaria directa. “La hipoteca se hace a nombre del inversor. Nosotros solo conectamos a las partes”, explica el CEO. Ese punto es clave: la confianza no se deposita en una institución financiera, sino en el activo y en la estructura legal de la operación.

Escalar sin bancos

A medida que crece el volumen, el modelo empieza a institucionalizarse. A la operatoria directa se sumaron fideicomisos y un fondo común de inversión cerrado de crédito, desarrollado junto a Banco Comafi. El objetivo es atraer mayor volumen de capital sin depender exclusivamente de inversores individuales.

“Muchos inversores no quieren ir operación por operación. Por eso armamos estructuras que les permitan participar de manera más simple”, explicó Estivariz.

Desde el sistema financiero, sin embargo, el fenómeno se observa con cautela. Especialistas advierten que estos esquemas, aunque útiles, tienen límites. No ofrecen plazos largos, clave para masificar el acceso; dependen de la disponibilidad de capital privado; y no pueden escalar al volumen que requiere el déficit habitacional.

En esa línea, algunos economistas sostienen que el crecimiento de estos modelos no es tanto una innovación como un síntoma. La comparación internacional es elocuente: mientras en Argentina el crédito hipotecario representa menos del 1% del PBI, en países como Chile supera el 20%. Sin un sistema financiero profundo, cualquier alternativa queda acotada.

Entre la oportunidad y la anomalía

El crédito hipotecario entre privados crece porque resuelve un problema concreto. Pero también porque expone una anomalía: la incapacidad del sistema financiero argentino de cumplir una de sus funciones básicas.

En ese terreno, Córdoba funciona como laboratorio. Los números muestran adopción, pero también marcan escala. Todavía es un mercado chico frente a la necesidad total.

La pregunta de fondo sigue abierta. Si estos modelos llegaron para quedarse como complemento del sistema o si son, en definitiva, una solución transitoria en un país donde el crédito hipotecario sigue siendo, más que un derecho, una excepción.

Temas
Notas Relacionadas
Manuel Tagle, empresario automotriz y presidente de la Bolsa de Comercio de Córdoba
LA ERA MILEI

Nissan se va de Argentina y la operación quedaría en manos de Simpa, Emotions y la cordobesa Tagle

El rediseño global implicaría delegar importación, posventa y red comercial en socios privados. El rol del jefe de la Bolsa de Comercio de Córdoba.
Martín Llaryora capitaliza el malestar social asociado a las políticas de Javier Milei
Encuesta

El bolsillo castiga a Milei hasta en Córdoba: su imagen negativa trepó al 60% y Llaryora saca ventaja

Zentrix también revela un fuerte deterioro económico: 62,6% de los hogares tomó deuda y 76,9% no logra sostener sus ingresos más allá del día 20 del mes.

Las Más Leídas

Más Sobre Región Centro

También te puede interesar

Federico Sturzenegger no puede con la industria farmacéutica (imagen generada con IA)
LOS PERFILES DEL PODER

Un Coloso sin remedio: Sturzenegger no puede con la industria farmacéutica nacional

Por  Esteban Rafele
El círculo rojo elige creer en Toto Caputo y apuesta al RIGI para empujar la economía
ELIJO CREER

En Amcham, el Círculo Rojo respaldó a Toto Caputo, pero espera que la micro acompañe

Por  Lorena Hak
Rosario: PedidosYa se queda con el 35% de la recaudación y desata una guerra con los gastronómicos
ES POR PLATA

PedidosYa se queda con el 35% de la recaudación de los gastronómicos y desata una guerra comercial en Rosario

Por  Manuel Parola
Santa Fe: un escándalo con un histórico negocio inmobiliario golpea al Círculo Rojo de la capital provincial
LA CASA PROPIA

Santa Fe: el escándalo de Pilay golpea a dos apellidos ilustres del Círculo Rojo de la capital provincial

Por  Gustavo Castro