Francotiradores y helicópteros: un megaoperativo de seguridad espera a Javier Milei en Moreno

Un grupo de francotiradores detrás del escenario principal, dos helicópteros a baja altura sobrevolando la zona, y un sinnúmero de otros efectivos de la Policía Federal y Gendarmería son parte del megaoperativo de seguridad que aguarda la llegada de Javier Milei a Moreno, uno de los grandes bastiones del peronismo en el oeste del conurbano bonaerense, donde el Presidente cerrará este miércoles por la noche la campaña de La Libertad Avanza.

Si bien el jefe de Estado es escoltado a cada una de sus actividades por un conjunto de agentes de seguridad de distintas fuerzas, en esta oportunidad el operativo fue aún más numeroso.

Un megaoperativo de seguridad Organizado por Sebastián Ibáñez, la principal autoridad de Casa Militar, y Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, como parte del operativo se distinguen integrantes de Gendarmería, unidades antidisturbios de la Policía Federal, personal de Riesgos Especiales y Explosivos, y varios agentes de civil. Para sorpresa de muchos, también se notó la presencia de distintas unidades de la Policía Bonaerense, la fuerza que aportó los dos helicópteros que sobrevuelan el club, pese a las advertencias que había lanzado en la previa la administración de Axel Kicillof con respecto a la seguridad del lugar.

A diferencia de la caravana de Lomas de Zamora, donde Milei tuvo que ser evacuado de emergencia por los escraches y agresiones de un pequeño grupo de personas - que le arrojaron botellas vacías, verduras y una piedra -, este barrio de la zona oeste se prepara para recibir al mandatario en un clima mucho más amable.

MIlei en Moreno 1 La militancia libertaria. Entre las vallas de contención y los patrulleros, desde temprano se mueven distintas columnas libertarias con banderas y pancartas a favor del líder libertario. El ruido de los bombos y platillos, una postal muy propia de los actos tradicionales del justicialismo, se entremezclan con algunas canciones de ACDD y otros artistas de rock clásico. MIlei en Moreno 5 Un grupo de vecinos, contra la presencia de Milei.

