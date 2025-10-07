Francos, Catalán y Viola, contra las cuerdas tras el dictamen de la fiscal sobre Santilli o Reichardt

Guillermo Francos y Lisandro Catalán, durante la apertura de sesiones que trata Garrahan y Universidades.

El dictamen de la fiscal federal con competencia electoral de la provincia de Buenos Aires, Laura Roteta , que indica que Karen Reichardt debe reemplazar a José Luis Espert al tope de la lista bonaerense de La Libertad Avanza para las elecciones del domingo 26 deja mal parados a Guillermo Francos , Lisandro Catalán y Santiago Viola .

El jefe de Gabinete, el ministro del Interior y el apoderado del partido son los encargados de la estrategia destinada a obtener el aval judicial a la entronización de Diego Santilli , originalmente número de la tira, en el puesto 1, que es lo que pretende el Gobierno.

En el primero de los rounds, la Casa Rosada perdió. La fiscal advirtió que, al sancionar la ley 27412 , de Paridad de Género en Ámbitos de Representación Política , el Congreso recurrió a acciones afirmativas para garantizar la igualdad en la representación política de las mujeres y que la paridad que se impuso con ese objetivo nunca puede tomarse como una pauta que perjudique al grupo que se busca proteger.

Según Roteta, Reichardt debe ascender del segundo al primer lugar y, de ahí en más, debe continuar el corrimiento ascendente del resto de la lista.

La definición final está en manos del juez Alejo Ramos Padilla, titular del juzgado federal 1 (con competencia eletoral) de La Plata.

Mietras el magistrado define su posición, los pases de factura arrecian en la Casa Rosada, donde un sector del Gobierno señala a Francos, Catalán y Viola como eventuales responsables del fracaso de la gestión oficial.

La normativa feminista que invoca el Gobierno

La Casa Rosada pretende que el nuevo rostro de su campaña sea Santilli y no la exvedette. Ironía de destino, el gobierno anti-woke y anticasta encuentra fundamento legal a sus aspiraciones en legislación de género, aunque para beneficiar a un varón, como advierte la fiscal, para entronizar a un profesional de la política.

decreto género El artículo de un decreto reglamentario de la ley de paridad de género le permite al Gobierno pedir que quede Diego Santilli al frente de la campaña.

Concretamente, el artículo 7 del decreto 171/2019, que reglamenta la ley 27.412, dice: "Cuando un precandidato o precandidata o un candidato o candidata oficializado u oficializada falleciera, renunciara, se incapacitara permanentemente o fuera inhabilitado (....) será reemplazado por la persona del mismo género que le sigue en la lista".