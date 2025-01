Arde La Libertad Avanza en Entre Ríos: a horas de la elección, se multiplican las internas

Como anticipó Letra P , en los dos distritos más grandes, Concordia y Paraná , la interna terminó de tomar forma hace unas semanas, cuando no prosperaron las negociaciones entre los grupos opositores y oficialistas. Al filo del cierre de listas, el conflicto se expandió en efecto cascada a tres departamentos más: Concepción del Uruguay, Diamante y Victoria .

La Libertad Avanza, la información retrocede

En Concepción del Uruguay la interna se evidencia, por ejemplo, en la diversidad de cuentas en Instagram, una de las redes fortaleza del espacio libertario. Son al menos tres los usuarios asociados al partido en ese distrito y en ninguno se comparten las dos listas opositoras.

Cada cuenta publica su lista por separado. Letra P se contactó con referentes de ambos espacios enfrentados, pero no aceptaron hacer declaraciones públicas. En uno de los casos, ni siquiera aceptó facilitar la nómina de la lista que integraba. El hermetismo fue notorio ante la requisitoria de información.

Este medio pudo reconstruir que las listas en ese distrito son las siguientes: la 4A encabezada por Pamela Velardez y la 4B encabezada por Lucila Beilman Poncet, ambas candidatas a presidenta. Velardez se presentó este jueves en una de las cuentas de Instagram del partido como “representante de Javier Miley (sic) y Karina Miley (sic) en C del Uruguay”. Invitó a los afiliados a votar, pero todavía no está accesible la nómina completa de nombres, aunque el cierre de listas fue el miércoles 15. En la juventud, que apoya la lista que encabeza Beilman Poncet, hablan de “ninguneos” y de “afiliados muy enojados” porque no figuran en los padrones.

Este 18 de enero Lista 4B en Concepción del Uruguay.

Un reclamo que se expande por Entre Ríos

El reclamo es común en las ciudades con internas: en el armado de listas, se relegó a grupos que trabajaron en la militancia y fiscalización en las elecciones nacionales y en la afiliación provincial después.

En Concordia, las diferencias recaen sobre los nombres que integran una de las listas, con funcionarios que provienen de diferentes partidos como el peronismo o el vecinalismo y que no son libertarios de pura cepa.

En Gualeguaychú, uno de los distritos que consiguió armonía en el armado, lidera el espacio Andrés Romero, con quien este medio intentó conversar sobre el proceso eleccionario, pero no obtuvo respuesta.

En Federación, otro departamento con lista única, quien encabeza la nómina es Pedro Flores. Alejandro Benítez es camionero, candidato a vocal y aseguró a Letra P que el proceso de unidad fue sin problemas. “Más allá de si lo pedía la dirigencia o no, logramos unidad porque los diversos grupos de trabajo en el departamento Federación entendemos que el norte para La Libertad Avanza es uno solo, por eso se nos hizo tan fácil llegar al consenso de armar una lista única”, sostuvo.

Sin embargo, este medio supo de disconformidades al interior de la juventud, que protestaban por no haber sido tenidos en cuenta. En el camino, hubo jóvenes que se alejaron de la militancia a raíz de lo que consideraron un desplante.