Entre Ríos: la primera elección de autoridades de La Libertad Avanza terminó en escándalo y con denuncias

En Victoria se un caso particular: hubo empate y al cierre de esta nota aún no estaba resuelto cómo se dirimía el resultado. Una opción podría ser un ballotage, pero desde la ciudad consignaban que los tiempos no daban, sobre todo porque quienes resulten ganadores deben votar el sábado que viene a la conducción provincial. Otra opción que se contemplaba era un sorteo, pero esta posibilidad no conformaba a los integrantes de las listas. Una persona de una de los dirigentes directamente involucrado en la disputa contó a Letra P que podrían postergar las elecciones departamentales de esa ciudad para después del 25 y que Victoria no participe de la Asamblea Provincial.