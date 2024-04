Elisa Carrió: "Javier Milei va por la derogación de la Constitución, esa es su utopía"

“Si vos sos anarcocapitalista, vos no tenés que tener Estado. Es decir, tenés que tener el apoyo popular para cambiar la Constitución y para derogarla, esa es la lucha cultural”, sostuvo Carrió, y completó: “Esa es su utopía. Bueno, esto es lo que dice (Murray) Rothbard...”. En una extensa entrevista que le concedió a Infobae , la líder de la Coalición Cívica contó que leyó a uno de los guías anarcocapitalistas que inspira al Presidente y admitió que cree en que hay que reformar el Estado.

Elisa Carrió.jpg Elisa Carrió apuntó contra Javier Milei.

A su vez, la líder de la Coalición Cívica señaló que el proceso que encabeza Milei tiene “la metodología del atropello, de la estigmatización, de la autocensura, de enojarse con los periodistas”, por lo que afirmó que “las facultades delegadas no hay que dárselas a nadie nunca, porque terminan en corrupción”. “La pregunta es a dónde vamos. Para ir al anarquismo tenés que convertirte en un dictador”, dijo Carrió, quien explicó que Milei sería “un dictador popular, no populista, popular, dice él, para después aniquilar el Estado, y que las calles sean privadas, que no haya educación pública, esto lo dice perfectamente (Bertie) Benegas Lynch”.