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7 DE NOVIEMBRE

"El orgullo al poder, el odio al carajo": lanzaron la 35ª marcha en la Ciudad con una acción a gran escala

La silueta de Eva Perón y una medianera se transformaron en pantallas gigantes sobre la 9 de Julio. Reclamos al Gobierno y pedido de reparación histórica.

Por Letra P | Periodismo Político
7 de noviembre, la fecha de la 35ª Marcha del Orgullo.

7 de noviembre, la fecha de la 35ª Marcha del Orgullo.

El Frente Orgullo y Lucha y la Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo – Línea Histórica (COMO-LH) anunciaron la realización de la 35ª Marcha del Orgullo con una intervención artística y audiovisual sorpresa en pleno centro porteño.

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La acción incluyó la proyección a gran escala de las consignas de la próxima movilización sobre una medianera lindante con la avenida 9 de Julio y sobre el emblemático edificio del Ministerio de Capital Humano.

La silueta de Eva Perón, ubicada en la parte superior del histórico inmueble, se convirtió en una pantalla gigante para proyectar la consigna central: “El orgullo al poder. El odio al carajo”. También apareció la inscripción “7N”, en referencia al sábado 7 de noviembre, fecha de la movilización.

Del reclamo contra Milei a la reparación histórica

La 35ª Marcha del Orgullo partirá de Plaza de Mayo y llegará hasta el Congreso de la Nación. Entre sus principales consignas aparecen el reclamo de una alternativa democrática frente al gobierno de Javier Milei, la reparación histórica para travestis y trans adultas mayores y la convocatoria a un “35 Orgullos Antifascista y Antirracista”.

La organización difundió en sus redes sociales un video que registra la intervención, musicalizado con “Fanático”, de Lali Espósito. La propuesta buscó combinar la acción artística con la instalación de los reclamos del colectivo en el espacio público.

Desde la Comunidad Homosexual Argentina (CHA), su secretaria María Laura Olivier sostuvo que la consigna expresa el rechazo de la comunidad LGBTINB+ a las políticas y discursos de odio promovidos por el Gobierno y a lo que definió como un intento de “borramiento” del colectivo como actor social.

Una agenda que busca ampliar la convocatoria

Martín Canevaro, presidente de 100% Diversidad y Derechos, afirmó que el movimiento continuará movilizándose en defensa de los derechos de las mujeres y de las personas LGBTINB+. También planteó la necesidad de construir una alternativa democrática frente al actual escenario político.

La activista travesti Marcela Tobaldi, presidenta de la Asociación Civil La Rosa Naranja, puso el foco en otro de los reclamos centrales de la convocatoria: una reparación histórica para las personas travestis y trans adultas mayores, a las que definió como sobrevivientes de la violencia estatal por motivos de identidad de género.

Tobaldi reclamó un nuevo tiempo de reconocimiento social, inclusión y acceso a la salud para un sector que, según planteó, atraviesa una situación de extrema vulnerabilidad y abandono.

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