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ECONOMÍA EN CRISIS

El gobierno de Axel Kicillof ordenó la reincorporación de 1200 empleados despedidos de Granja Tres Arroyos

La conciliación obligatoria rige por 15 días hábiles y abre una nueva negociación para sostener las fuentes de trabajo en tres plantas bonaerenses.

Por Letra P | Periodismo Político
Axel Kicillof ordenó la reincoproración de 1200 trabajadores despedidos de la Granja tres Arroyos

Axel Kicillof ordenó la reincoproración de 1200 trabajadores despedidos de la Granja tres Arroyos

El gobierno de Axel Kicillof, a través del Ministerio de Trabajo bonaerense que conduce Walter Correa, dictó la conciliación obligatoria por 15 días hábiles en el conflicto de Granja Tres Arroyos y ordenó reincorporar a 1200 trabajadores despedidos en plantas de Capitán Sarmiento, Pilar y Esteban Echeverría.

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La decisión abrió una nueva instancia de negociación con el Sindicato de la Industria de la Alimentación de la Provincia de Buenos Aires y obliga a la empresa a retrotraer las cesantías mientras dure la medida. La próxima audiencia entre las partes quedó fijada para el próximo jueves 10 de septiembre.

De la reunión participaron además el subsecretario de Comercialización del Ministerio de Producción bonaerense, Ariel Aguilar; la intendenta de Capitán Sarmiento, Fernanda Astorino Hurtado; y Alejandro Bonomo, en representación de la intendencia de Esteban Echeverría. También se acordó la entrega de 1000 cajones de pollo para los trabajadores despedidos y un pago de dinero a cuenta durante la próxima semana.

Granja Tres Arroyos: la crisis en Capitán Sarmiento y Pilar

El conflicto se agravó a fines de agosto, cuando Granja Tres Arroyos anunció la paralización de las actividades en su planta de Capitán Sarmiento a partir del 31 de ese mes y sin fecha de reapertura. La compañía atribuyó la decisión a la falta de suministro eléctrico y a otros problemas operativos y productivos que calificó como circunstancias de fuerza mayor.

La suspensión encendió las alarmas en Capitán Sarmiento, donde la planta tiene un peso central en la economía local. El establecimiento empleaba a unos 900 trabajadores en una ciudad de alrededor de 15.000 habitantes. Los operarios también denunciaron que parte de la maquinaria concesionada había sido retirada y reclamaron certezas sobre la continuidad de la actividad.

A ese escenario se sumó la situación de la planta Pinazo, en La Lonja, partido de Pilar, donde la empresa había anunciado entre 40 y 50 despidos después de un período de suspensión iniciado el 3 de agosto. Durante esa etapa, los trabajadores percibieron el 65% de sus salarios.

La crisis de Granja Tres Arroyos también alcanzó a otras instalaciones de la compañía, entre ellas la planta La China, ubicada en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, que atravesó una paralización, mientras los sindicatos reclaman por el pago fragmentado de los salarios y la reducción de los niveles de faena.

Los despidos y la negociación con el sindicato

La crisis de Granja Tres Arroyos se desarrolla en un contexto de dificultades financieras, reclamos por salarios y aguinaldos adeudados, caída de la producción y pedidos de quiebra. La empresa enfrenta un pasivo estimado en 350 millones de dólares y atribuyó parte de sus problemas a factores extraordinarios, entre ellos la fiebre aviar y el cierre de mercados internacionales.

En Capitán Sarmiento, los trabajadores también advirtieron una fuerte reducción de la actividad. La planta llegó a faenar más de 200.000 pollos diarios en 2023, pero antes de la paralización operaba con cerca del 20% de ese volumen. El Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación denunció además persecución a delegados y presuntos desmanejos financieros, y alertó sobre un posible “vaciamiento encubierto”.

Con la conciliación obligatoria, Granja Tres Arroyos deberá reincorporar al personal alcanzado por las cesantías durante 15 días hábiles, con posibilidad de una prórroga de cinco días. El Ministerio de Trabajo bonaerense buscará que la nueva audiencia permita acercar posiciones y preservar las fuentes laborales en las plantas afectadas.

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