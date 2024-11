El dilema Jorge D'Onofrio: Sergio Massa se desentiende, Axel Kicillof lo sostiene en el cargo

Tras la denuncia, D’Onofrio, con el patrocinio de la Fiscalía de Estado, se presentó como querellante en la investigación que lleva adelante el fiscal Álvaro Garganta. Al darse a conocer la causa, fuentes del ministerio aseguraron que se ponían a disposición de la justicia y que se iba a aportar todo lo requerido y afirmaron que, “con la información requerida, va a salir a la luz que no se borran multas de tránsito en la provincia de Buenos Aires ya que el sistema no lo permite: por cada multa procesada sólo se puede tener tres destinos: condena, absolución o permanecer en el stock de multas a juzgar”.

Axel Kicillof y Jorge D Onofrio Red Sube.jpg

Mientras tanto, la investigación avanza y se habla de cifras millonarias. Ante la consulta de Letra P, en el entorno del funcionario repitieron que se pusieron “a disposición de la Justicia”, que son querellantes en la causa y que están dejando “que todo avance”. “Seguimos trabajando y el tiempo va a ir acomodando todo”, sostuvo la fuente.

La advertencia y desmentida de Sergio Massa sobre Jorge D’Onofrio

El massismo se despega del funcionario que fue uno de los hombres más cercanos al hincha de Tigre y a quien el propio Massa propuso para poner en esa área tras la derrota electoral en las elecciones de 2021, cuando Cristina Fernández de Kirchner avaló la intervención del gabinete de Kicillof y Martín Insaurralde desembarcó como jefe ocupando el lugar de Carlos Bianco.

“Hace ya cuatro meses que Massa le advirtió al gobernador sobre la gestión de Transporte y los problemas que le llegaban del área”, dijo una fuente del entorno del exministro de Economía ante la consulta de Letra P, despegándose de la responsabilidad sobre el hombre que puso en el cargo.

¿D’Onofrio sigue siendo parte del Frente Renovador?, preguntó este medio. No hubo respuesta. Minutos antes, había desmentido la publicación del Clarín según la cual Massa dijo: “Hace varios meses que no hablo con él. Le avisé al gobernador que no tenía nada que ver con nosotros. La continuidad o no como ministro es un tema que tiene que resolver la Provincia”, escribió el periodista Mariano Roa atribuyendo la declaración a Massa.

Sergio Massa Jorge D´Onofrio

“Ese ON a Clarín no es de Massa, te lo confirmo”, dijo una fuente consultada por las supuestas declaraciones del líder del FR. En el massismo sostienen que ese lugar en el gabinete le corresponde al Frente Renovador por el acuerdo hecho con Kicillof y La Cámpora en su momento, pero no confirman pedido de cambio alguno.

Axel Kicillof lo sostiene

En la administración bonaerense no ocultan que ese lugar es de Massa, pero al mismo tiempo ratifican la continuidad de D’Onofrio en el cargo: “El ministro ha explicado públicamente en más de una oportunidad el tema y la instancia judicial donde, por el momento, no se ha aportado nada significativo; así que todo sigue igual”, dijo a Letra P una fuente del gobierno bonaerense, al tiempo que dijo desconocer que Massa ya no lo considere como parte de su tropa.

En el entorno del ministro desconocen las tensiones. “Está bien la relación con Massa”, afirman en Transporte y deslizan un encuentro entre ambos este lunes. Lo mismo con Kicillof. “Las cosas están bien, hay operaciones por todos lados”, insistió la fuente y negó una posible salida del cargo.

La interna también juega

La postura de D’Onofrio en medio de la interna del peronismo suma ruido. El massismo le factura al funcionario estar “demasiado cerca” de Kicillof, incluso en momentos en que el Frente Renovador estaba en tensión con el gobernador.

La presencia del ministro en el plenario de la militancia que el mandatario encabezó en Florencio Varela, al que las tropas del massista y de La Cámpora no fueron, generó rispideces. Tras ese hecho, el ministro se alineó a la estrategia del FR y no estuvo en los actos que el gobernador encabezó luego en Mar Chiquita y Berisso, pero volvió a decir presente días atrás en el acto por el Día de la Soberanía en San Pedro.