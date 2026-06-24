Molinos gana terreno en Salta y compra la histórica bodega Etchart en los Valles Calchaquíes

Salta: Molinos expande sus negocios y acuerda la compra de la bodega Etchart.
Molinos Río de la Plata expande sus negocios en Salta tras anunciar un acuerdo para adquirir la bodega Etchart a Pernod Ricard Argentina. La operación apunta a fortalecer su presencia en la industria vitivinícola y consolidar su estrategia en los mercados local e internacional.
La bodega Etchart, fundada en 1850 y ubicada en Cafayate, en el corazón de los Valles Calchaquíes, se consolidó como una de las firmas emblemáticas del norte argentino. Sus etiquetas Etchart y Cafayate son reconocidas por reflejar la identidad y las características distintivas del terroir salteño.
La implementación de la operación quedó sujeta al cumplimiento de determinadas condiciones y autorizaciones habituales en este tipo de transacciones.
Molinos fortalece sus negocios en Salta
Con esta incorporación, Molinos Río de la Plata continua consolidando su plataforma de Fincas & Bodegas, integrada actualmente por Nieto Senetiner, Cadus, Ruca Malen y su participación en Viña Cobos.
Salta: Molinos expande sus negocios con la compra de la bodega Etchart.
Además, la operación buscó potenciar la expansión internacional del vino argentino mediante una oferta más amplia y diversificada.
“La incorporación de la bodega Etchart representa un nuevo paso en el desarrollo de nuestra plataforma de Fincas & Bodegas. Creemos profundamente en el potencial del vino argentino y en la construcción de marcas con identidad, calidad y proyección internacional. Nos entusiasma dar la bienvenida a la bodega Etchart a Molinos”, expresó Agustín Llanos, ceo de Molinos Río de la Plata.
Apuesta de Pérez Companc por el consumo masivo
La adquisición también reafirma la estrategia de crecimiento, desarrollo e innovación del grupo encabezado por Rosario Pérez Companc, Pilar Pérez Companc y Luis Pérez Companc, con presencia en los sectores de consumo masivo, agro y energía.
A través de Molinos Río de la Plata, el grupo participa en el mercado con marcas líderes de alimentos y bebidas, además de una creciente presencia en el negocio del vino.
La incorporación de Etchart sumó una de las bodegas más tradicionales de Cafayate y reforzó la presencia de la compañía en una de las regiones vitivinícolas más destacadas de Argentina.