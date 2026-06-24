Molinos gana terreno en Salta y compra la histórica bodega Etchart en los Valles Calchaquíes

Salta: Molinos expande sus negocios y acuerda la compra de la bodega Etchart.

Molinos Río de la Plata expande sus negocios en Salta tras anunciar un acuerdo para adquirir la bodega Etchart a Pernod Ricard Argentina . La operación apunta a fortalecer su presencia en la industria vitivinícola y consolidar su estrategia en los mercados local e internacional.

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La bodega Etchart, fundada en 1850 y ubicada en Cafayate, en el corazón de los Valles Calchaquíes, se consolidó como una de las firmas emblemáticas del norte argentino. Sus etiquetas Etchart y Cafayate son reconocidas por reflejar la identidad y las características distintivas del terroir salteño.

La implementación de la operación quedó sujeta al cumplimiento de determinadas condiciones y autorizaciones habituales en este tipo de transacciones.

Con esta incorporación, Molinos Río de la Plata continua consolidando su plataforma de Fincas & Bodegas , integrada actualmente por Nieto Senetiner , Cadus , Ruca Malen y su participación en Viña Cobos .

La transacción se enmarcó en la estrategia de crecimiento de largo plazo de la compañía y reforzó su objetivo de desarrollar un portafolio de bodegas con propuestas diferenciadas y marcas de relevancia en el mercado argentino.

Molinos (2) Salta: Molinos expande sus negocios con la compra de la bodega Etchart.

Además, la operación buscó potenciar la expansión internacional del vino argentino mediante una oferta más amplia y diversificada.

“La incorporación de la bodega Etchart representa un nuevo paso en el desarrollo de nuestra plataforma de Fincas & Bodegas. Creemos profundamente en el potencial del vino argentino y en la construcción de marcas con identidad, calidad y proyección internacional. Nos entusiasma dar la bienvenida a la bodega Etchart a Molinos”, expresó Agustín Llanos, ceo de Molinos Río de la Plata.

Apuesta de Pérez Companc por el consumo masivo

La adquisición también reafirma la estrategia de crecimiento, desarrollo e innovación del grupo encabezado por Rosario Pérez Companc, Pilar Pérez Companc y Luis Pérez Companc, con presencia en los sectores de consumo masivo, agro y energía.

A través de Molinos Río de la Plata, el grupo participa en el mercado con marcas líderes de alimentos y bebidas, además de una creciente presencia en el negocio del vino.

La incorporación de Etchart sumó una de las bodegas más tradicionales de Cafayate y reforzó la presencia de la compañía en una de las regiones vitivinícolas más destacadas de Argentina.