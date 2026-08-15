YPF acelera su apuesta por los datos para transformar la gestión del transporte

YPF llevó a Expo Transporte 2026 su propuesta para el transporte y la gestión de flotas, con YPF Ruta como eje. La petrolera presentó herramientas basadas en datos, inteligencia artificial y seguimiento de consumos para reducir costos y anticipar riesgos, además de opciones de financiamiento y soluciones para combustible, lubricantes y GNC.

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“Transformá los datos en decisiones para tu flota”. Con esa premisa, la petrolera participó con un stand interactivo de la muestra que se realizó en Predio Ferial de La Rural, donde presentó sus soluciones para la gestión de flotas.

Los visitantes pudieron conocer la nueva plataforma de soluciones de YPF Ruta , basada en datos y orientada a reducir costos, mejorar la productividad operativa y anticipar riesgos. El sistema incorpora herramientas de seguimiento, gestión de combustible e inteligencia artificial para facilitar la toma de decisiones en tiempo real.

Bajo el concepto “Menos intuición. Más decisiones basadas en datos”, la plataforma permite validar cargas de combustible, detectar desvíos en los consumos y optimizar el desempeño de cada unidad.

Además, el stand ofreció dos charlas en las que empresas del sector compartieron experiencias y casos de éxito. El eje estuvo puesto en el uso de datos y en la administración del combustible como herramientas para mejorar la competitividad en el transporte y la logística.

Financiamiento para ampliar la capacidad operativa

Como parte de su propuesta comercial, YPF Ruta presentó una alternativa de financiamiento mediante garantías, desarrollada junto con Grupo Galicia y Banco Nación.

El esquema está destinado a clientes de YPF Ruta que busquen ampliar su capacidad de operación y acceder a respaldo financiero para afrontar consumos de combustible con mayor previsibilidad y flexibilidad.

Unicco, para gestionar energía a granel

La propuesta se completó con Unicco, la plataforma de energía a granel de YPF que permite comprar, vender, gestionar y controlar operaciones de manera automática, integrada y colaborativa.

La herramienta ofrece una solución multiproducto para combustibles, lubricantes, urea, GNC, productos químicos y agua.

Está diseñada especialmente para empresas que operan patios de autoconsumo y busca mostrar cómo la integración de información y el análisis de datos pueden mejorar la eficiencia, seguridad y rentabilidad de las operaciones.

También hubo un espacio dedicado a la nueva Garrafa Liviana para Autoelevadores, desarrollada a partir del acuerdo entre YPF Gas y Toyota Material Handling Mercosur.

GNC y lubricantes para transporte pesado

YPF también exhibió sus soluciones de GNC para transporte pesado y la línea de lubricantes YPF Extravida, desarrollada para proteger los motores y responder a las exigencias de las operaciones de transporte profesional.

Con tecnología, energía y servicios integrados, la petrolera buscó mostrar en Expo Transporte cómo el uso de información puede traducirse en resultados concretos para las empresas: menos pérdidas, mayor control y una operación más eficiente.