Paolo Rocca no paga un aumento de tasas en Ramallo y el intendente quiere vender la deuda por $5000 millones

En el marco de un conflicto judicial, el intendente de Ramallo, Mauro Poletti , propuso vender el juicio por los $5000 millones que le reclama en la Justicia a Ternium-Siderar , la planta del grupo Techint que dirige Paolo Rocca , por la Tasa de Inspección de Seguridad e Higiene (TISH).

La empresa, con peso específico en la Unión Industrial Argentina ( UIA ) se niega a pagar el nuevo valor fijado por la ordenanza fiscal del municipio de la Segunda sección electoral bonaerense.

Todo comenzó cuando Ternium-Siderar se negó a pagar el incremento en la TISH y sólo abonó parcialmente la cuarta cuota de 2025. El 25 de abril, el gobierno municipal promovió un juicio por vía de apremio en el Juzgado de Paz de Ramallo, reclamando $604,4 millones.

En su presentación judicial, la empresa señaló que sólo pagó $464 millones de los $976 millones determinados por la comuna, por considerar que el aumento “es manifiestamente inconstitucional”. Aseguró que el incremento implica “una vulneración directa a principios constitucionales elementales” como la razonabilidad, la proporcionalidad y la legalidad en materia tributaria.

Para evitar un embargo, la firma ofreció una póliza de seguro de caución, aceptada por el municipio. El juez ordenó la apertura de una cuenta en el Banco Provincia en la que se deposita el dinero adeudado, aunque el gobierno local no podrá disponer de esos fondos hasta que haya una sentencia firme.

Paolo Rocca va a la Suprema Corte

El 7 de julio, el Juzgado de Paz falló a favor del municipio. La empresa apeló el fallo al día siguiente, pero la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de San Nicolás confirmó la sentencia el 11 de noviembre. Sin embargo, la firma de Rocca llevó el conflicto a la Suprema Corte bonaerense.

El 20 de mayo, en otro recurso, Rocca también promovió acción de inconstitucionalidad y solicitó medida cautelar. Su pretensión es que se “declare la inaplicabilidad del aumento del 70%” de la TISH, a la que califica “carente de toda justificación económica, técnica o jurídica, importa una vulneración directa a principios constitucionales elementales que rigen en materia tributaria: razonabilidad, proporcionalidad, legalidad y propiedad”.

En su escrito, la empresa realiza afirmaciones que fueron demolidas en instancias inferiores. Insiste en que el monto reclamado por la TISH equivale al 50% del presupuesto municipal. Sin embargo, no acompañó datos sobre qué proporción representa esa suma respecto de sus ingresos o utilidades, un aspecto que el municipio considera relevante para evaluar la capacidad contributiva de la empresa.

En los primeros nueve meses de 2025, Ternium-Siderar, la ex Somisa ubicada en Ramallo, registró una ganancia de $70.966 millones. En ese contexto, la negativa a abonar los $1000 millones mensuales que le reclama la comuna por la TISH es vista por el Ejecutivo local como una estrategia de presión que compromete la gestión municipal.

La tasa bajo disputa

La Ordenanza Fiscal e Impositiva, aprobada por unanimidad en el Concejo Deliberante de Ramallo a fines de 2024 y vigente en 2025, fija en su artículo 71 que la base imponible se calcula “en función de la cantidad de personas efectivamente ocupadas por el contribuyente en jurisdicción de la Municipalidad de Ramallo”.

ternium planta ramallo La planta de Ternium, de Paolo Rocca, en Ramallo

Según esta normativa, la empresa se encuentra en la categoría VI, correspondiente a contribuyentes con mayor cantidad de personal.

Ternium-Siderar declaró 2850 trabajadores y debe abonar por cada uno un importe equivalente a un porcentaje del haber mensual correspondiente a la categoría “Profesional Clase I” del municipio.

Qué está en juego para Ramallo

Según el municipio, el incumplimiento del pago afecta directamente a áreas del Estado local. Entre ellas, el Fondo Municipal de la Vivienda, los subsidios a sociedades de bomberos voluntarios, el Fondo Municipal de Obras Públicas, Programas Sociales, Sustentabilidad Ambiental, Apoyo a la Educación, Promoción del Deporte, Salud y Seguridad. En conjunto, esos fondos representan el 29,6% de lo recaudado por la TISH.

“En esta asfixia que tiene el municipio y que no podemos esperar, lo que vamos a hacer es vender esas acciones a personas físicas o jurídicas que tengan la posibilidad de comprar esos juicios y que puedan esperar los tiempos que demande la Justicia para poder hacerlo”, expresó Poletti el pasado viernes en una conferencia de prensa.

poletti ramallo Mauro Poletti, intendente de Ramallo, vs. Paolo Rocca

El jefe comunal afirmó que ya hubo interesados: “Cuando comentamos la idea, diferentes empresas y laboratorios se mostraron interesados en comprar este juicio que hemos ganado en primera y segunda instancia y que, seguramente, vamos a ganar en la Suprema de la provincia de Buenos Aires”.

El intendente sostuvo que las negociaciones con Ternium-Siderar no están cerradas, pero también advirtió que el municipio ya definió un nuevo aumento del 50% en la TISH para 2026 para los grandes contribuyentes, como la planta de Techint en Ramallo.