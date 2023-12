Anuncio de Medidas de Emergencia Económica

El ministro de Economía debió grabar su mensaje dos veces ante un veto de Javier Milei que, por el momento, no se sabe si fue de forma o de fondo. No se atrevió a decir más que generalidades y evitó el formato de la conferencia de prensa, seguramente para que no salieran de su boca las medidas más antipáticas, la letra chica que no contó en cámara. Esos detalles, toda una novedad, surgió de un encuentro posterior que mantuvo con un grupo de economistas del establishment y comunicadores cuidadosamente seleccionados, en quienes depositó la responsabilidad de contar lo que él no quiso decir. ¿El secretismo inaugurado en la jura casi clandestina del gabinete es una tendencia que llegó para quedarse o el programa de marras tiene rasgos vergonzantes que nadie en el Gobierno quiere que formen parte de su acervo audiovisual?