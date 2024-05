Qué mercados explora Diana Mondino mientras Javier Milei bombardea históricas posiciones aliadas

Un empresario del Círculo Rojo de diálogo habitual con Mondino atribuye esos deslices verbales a "ese humor cordobés" de la funcionaria. Tal como ocurrió inmediatamente después de regresar de su viaje a China para negociar inversiones y el swap de monedas, en la que dijo no poder distinguir a un ciudadano chino de otro porque "son todos iguales" .

Esta situación no quita que en febrero, la ministra de Relaciones Exteriores haya presentando ante las cámaras empresarias más importantes del país el Plan Nacional de Promoción de las Exportaciones y las Inversiones 2024; un programa de acciones comerciales programadas por la Cancillería a fin de "promover las ventas al exterior y las inversiones extranjeras en Argentina".

Las cúpulas de las gremiales empresarias tuvieron conversaciones con Mondino. La Sociedad Rural Argentina (SRA) convocó a armar una mesa de trabajo; mientras que para la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), presente en aquel lanzamiento de febrero, no existieron tales encuentros.

La Unión Industrial Argentina (UIA) mantiene un canal de diálogo constante con Cancillería a través del departamento de comercio exterior de la cámara. Con otras cámaras, se estuvo conversando sobre la participación en ferias internacionales, como Anuba, en Alemania, pero sin opciones de mercados concretos.

Falta de gestión y de plata

Fuentes que conocen las negociaciones dijeron a Letra P que este plan gubernamental se queda en "encontrar oportunidades donde las firmas locales puedan vender sus productos y algún stand argentino en alguna feria internacional". Falta, marcaron, la gestión institucional de alto rango, para las integraciones productivas de alta complejidad.

"Tiene que haber una connivencia de los Estados. Aunque no esté la agenda de prioridades sesgada, si está afectada esa línea de política exterior", precisaron voces ministeriales.

"Si no hay una sintonía política, las misiones de más alto rango no suceden. El Gobierno no tiene la voluntad para hacer las políticas de gestión necesarias para que las inversiones sucedan o los lineamientos técnicos se acuerden", advirtieron las fuentes consultadas. Por ejemplo, puntualizaron, una empresa marroquí busca invertir en una planta en las zonas de Santa Fe o Buenos Aires y falta la intervención oficial para que se concrete.

Otro factor importante que está interrumpiendo las relaciones económicas internacionales es la falta de financiamiento público. Milei cortó la canilla de los viajes de quienes realizan integración comercial en el exterior; misiones en las que las empresas llevan sus productos.

Aunque la crisis con España no generó alerta entre el establishment, porque hay un descreimiento respecto de que "afecte las inversiones", no faltan las discusiones sobre el rumbo de la economía y la necesidad de mejorar el ingreso de capitales del exterior. Esto es clave para que el Gobierno mantenga buenas relaciones con el mundo.

El Círculo Rojo le pide accionar internacional

Una entidad agraria le entregó a Mondino una serie de lineamientos en los que el sector necesita que el Estado argentino gestione la apertura de mercados. "Enfrentamos más restricciones y subvenciones al comercio y a la producción. Es por esta particularidad, que se requiere de la atención prioritaria del accionar internacional del Estado a partir de sus organismos políticos y técnicos", indicó el documento al que Letra P tuvo acceso.

Entre las recomendaciones, el sector pidió:

Avanzar en acuerdos comerciales, con resultados inmediatos. Es necesario cerrar el Acuerdo con la UE, que refleje de la mejor manera posible los intereses de la región, generando credibilidad y legitimidad al bloque.

Profundizar acuerdos regionales vigentes. ALADI, México (ACE6), Colombia ACE (59). Aquí hay mucho por hacer y con resultados inmediatos.

Negociaciones relevantes. El bloque Asia Pacífico (Chile, Colombia, México, Perú) representa el 37% del PBI de América Latina y Caribe, concentra el 52% de comercio total y el 45% de la Inversión extranjera Directa IED.

Avanzar en las negociaciones como el EFTA. También con Canadá, India y Corea del sur; e iniciar conversaciones con el Reino Unido.

Entre las negociaciones bilaterales a profundizar están Canadá y China como dos mercados abiertos, para los que se busca conversar nuevas cuotas de exportación de carne bovina o modificación de protocolos. Una propuesta para abrir canales con Corea del Sur y continuar con las conversaciones con Japón para avanzar en el análisis de riesgo.