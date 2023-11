¿Qué hará Milei con el cepo al dólar, la inflación y el Banco Central?

Cepo al dólar

Sobre el cepo al dólar advirtió que primero deberá solucionar el "problema de las Leliqs" ya que de no hacerlo el país podría caer en una hiperinflación. "No se puede resolver el problema del cepo cambiario si no se resuelve el problema de las Leliqs. Es la otra cara de la moneda", señaló el líder de La Libertad Avanza.