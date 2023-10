Por qué falta combustible: los surtidores, entre la inflación y el ballotage

Las fuentes consultadas consignan como segundo factor el hecho de que quedó lejos el valor interno de US$ 56 fijado para el barril criollo con respecto al precio internacional del crudo, que desde mediados de agosto osciló entre los US$ 84 y US$ 90. Ante esa situación, las petroleras habrían comenzado a privilegiar las ventas de crudo local a los mercados externos, colocando mayores volúmenes de exportación en detrimento de la provisión interna.