Pesada herencia en Río Negro: $26 mil millones de deuda y aguinaldo en duda

“Estamos muy complicados, vamos a intentar esta semana definir una fecha del pago de aguinaldo. No tenemos los recursos, vamos a intentar conseguir esos fondos para, al menos, garantizar una parte antes de las fiestas”, dijo el gobernador el sábado a Letra P y este lunes fue más crudo en declaraciones radiales: “Estamos trabajando para ver cómo podemos garantizar, por un lado, pago de salarios y aguinaldos, y por otro lado, distribuir dinero a diversos sectores (que dependen de la administración pública)”.

La tabla descendente, que acumula una cifra abultada e imposible de digerir, da muestra de la pésima situación del Estado patagónico.

El Ministerio de Seguridad y Justicia, tiene un pasivo de 702.620 millones de pesos.

El Tren Patagónico SA, formación que une la capital Viedma con San Carlos de Bariloche en un ramal emblema para el sur argentino, 738.490 millones de pesos.

Los números van decreciendo entre secretarías, entes autárquicos y ministerios, llegando a la cruda suma que supera los 26 mil millones de pesos.

Como si fuera poco, los gremios díscolos al gobierno provincial anunciaron que es inminente la protesta por el no cobro del aguinaldo. El secretario general de ATE Río Negro, Rodrigo Vicente, se quejó por la falta de convocatoria oficial. "Preocupa que hasta ahora no hayamos tenido ninguna comunicación formal sobre la convocatoria a la paritaria. No sabemos la hora ni el lugar donde piensa llevarse adelante, ni tenemos información de la propuesta salarial del Gobierno”, disparó.

La herencia, en Río Negro, es más pesada que nunca.