El vocero presidencial, Manuel Adorni , confirmó que el Gobierno no solicitará "fondos frescos" al Fondo Monetario Internacional ( FMI ) y que trabajan para "reflotar el acuerdo caído", previo a la reunión que llevarán adelante el ministro de Economía, Toto Caputo, y el jefe de Gabinete, Nicolás Posse , con representantes del Fondo Monetario Internacional ( FMI ).

En línea con los objetivos trazados por el gobierno libertario, Adorni insistió que no solicitarán "fondos frescos" y que tampoco habrá un nuevo programa de financiamiento con el FMI. "No debiera haber inconvenientes para que no se reflote el trato", remarcó.