Sin los datos del fin de 2022, Ecolatina asegura que “existió una desaceleración marcada de la inversión en el último tramo del año pasado" y estima que “la inversión habría crecido en torno al 4% interanual en el cuarto trimestre", lo que "marca una desaceleración de 10 puntos. respecto a los trimestres previos".

En el tercer trimestre de 2022 la inversión se expandió 14% frente al mismo periodo de 2021 y creció casi el 44% contra el cuarto trimestre de 2019. Así, sostiene la consultora que el año pasado "el PBI se habría expandido en torno al 5,7% respecto de 2021" y estimó que “la inversión trepó 11% interanual”, situándose en niveles máximos desde el periodo 2017-2018. Ese dato solo fue superado en cuatro trimestres desde el inicio de la serie en 2004.

La Agencia Argentina de inversiones y comercio internacional de la Cancillería detalla que en el tercer trimestre de 2022 los principales receptores de Inversión Extranjera Directa (IED) en América Latina y el Caribe fueron Brasil (U$S 25.358 millones), México (U$S 6.204 millones), Argentina (U$S 5.746 millones), Chile (U$S 4.192 millones) y Colombia (U$S 3.317 millones). Con una variación de 413%, la Argentina fue el destino que más creció en términos interanuales.

Igual, economistas consultados por este medio advierten que el comportamiento de la IED está sesgado porque las multinacionales, ante el cepo cambiario y sin poder acceder a dólares, comenzaron a financiarse “afuera”, tanto para invertir como para importar, por eso creció también la reinversión de utilidades.