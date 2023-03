El precio de la paz

De más está decir que al atar esos pagos a la inflación –en rigor, al CER–, ese tramo de la deuda se indexará en una medida que podría resultar peligrosa si Massa no lograra cumplir su promesa de moderar el IPC hasta un nivel del 60%. En tanto, los bonos duales podrían suponer una limitación para el próximo gobierno si este decidiera reemplazar los parches crecientes en materia cambiaria –ahora con el “dólar malbec" – y, eventualmente, completar el ajuste fiscal vía licuación del gasto a través de una megadevaluación. La paz financiera tiene costos que se miden en dinero y también en pérdida de libertad para ejecutar políticas.

https://twitter.com/CambiemosSenado/status/1632458836903620615 Una nueva maniobra del ministerio de Economía que sólo traerá más inestabilidad.



Comunicado conjunto de los bloques legislativos de Juntos por el Cambio. pic.twitter.com/wXQQ8Ilhwa — Juntos por el Cambio Senado (@CambiemosSenado) March 5, 2023

Así las cosas, no sorprende que Juntos por el Cambio (JxC), que siente que heredaría un problema aun más profundo, haya salido este domingo con los tapones de punta en un comunicado de sus bloques legislativos. El mismo señala que el canje que pergeña Massa es "una nueva maniobra (…) que solo traerá más inestabilidad" y que "supondrá un enorme riesgo para los argentinos porque podría desembocar en un salto inflacionario aun mayor".

La cuestión es espinosa y obliga a la oposición a elegir cuidadosamente las palabras para no meterse otra vez en honduras como cuando, recientemente, fue vinculada por el Gobierno con supuestos planes de "reperfilamiento". Ese, cabe recordar, fue el eufemismo con el que la administración de Mauricio Macri –ya con Hernán Lacunza al mando del Titanic– camufló en su hora crítica un default que se contó entre sus decisiones más controvertidas, lo que no es poco decir. ¿Por qué? Porque aquello implosionó la única fuente de financiamiento que le quedaba al Tesoro. El problema de JxC es que no es descabellado que vuelva a hacer lo que ya hizo, algo que se puntualizó desde el entorno massista ni bien se conoció el comunicado de marras. A propósito, ¿qué dirá al respecto el dolarizador Domingo Cavallo, según Clarín intermitente asesor de Patricia Bullrich?

¿Massa candidato?

Las usinas que venían difundiendo la idea de "Massa 2023" se han llamado en buena medida a silencio desde que, a mediados del mes pasado, el INDEC difundió la inflación de enero, que quebró la tendencia bajista que había prometido el superministro. Sin embargo, su nombre sigue formando parte de las quinielas del Frente de Todos, entre otras cosas, por falta de otros más taquilleros.

Con previsiones privadas que apuntan a alrededor de un 6%, febrero tampoco augura buenas noticias en materia de precios –ni para el Gobierno ni para Massa, pero sobre todo para una sociedad demasiado castigada– y marzo es un mes estacionalmente combustible. Entonces, el "tres y pico" mensual que, se suponía, cimentaría la campaña presidencial del tigrense queda bastante comprometido, al punto que el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, aclaró que esa postulación no debería quedar amarrada al cumplimiento de ese elusivo objetivo.

La pelea por las candidaturas y el caos político que es el Frente de Todos no están de ninguna manera al margen de la espiralización de los precios, algo que surge nítidamente si se recuerda en qué condiciones Martín Guzmán abandonó, en medio del fuego de artillería cristinista, el Palacio de Hacienda. Eso lleva naturalmente a preguntarse por el costo contante y sonante de la interna brutal desatada en la cúpula del panperonismo, tanto en materia de inflación como de la propia deuda pública, con cargo –claro– a toda la sociedad.