La UIA le pidió a Guillermo Francos un RIGI para inversiones XS

"Queremos mejorar la competencia interna y externa y para eso necesitamos garantizarla en igualdad de condiciones", planteó Funes de Rioja en una charla con periodistas, de la que participó Letra P. En ese contexto, también advirtió sobre la condición "distorsiva" del impuesto PAIS, aunque el Gobierno insiste en que se trata de una medida "temporal" ante los industriales.

Ante el ministro coordinador, la central industrial también reiteró el pedido de incluir en el proyecto de ley ómnibus, junto al RIGI, el apartado para que la industria que no accede a los beneficios del régimen importe insumos sin aranceles. "Hay que nivelar la cancha", consideró el miembro del Grupo de los Seis.

La foto de la industria

La industria es uno de los sectores donde más palpable está la recesión. El panorama que describió Funes de Rioja fue de adelanto de vacaciones, recortes de horas extras, retiros voluntarios y unos pocos casos de firmas que dan señales aisladas de que no podrán pagar aguinaldos y decenas de miles trabajadores despedidos.

El último informe del Centro de Estudios de la UIA (CEU) marcó un 24% de empresas que echaron personal en los últimos cuatro meses, un 54% con caídas de producción y 60% de ventas.

"Por ahora no es significativo el recorte de personal en la medida que no persista la crisis. El industrial argentino defiende mucho el capital humano. No es fácil reponer mano de obra capacitada", consideró el socio de Funes de Rioja & Bruchou Abogados.

Funes de Rioja reconoció ante la prensa que el sector industrial aún no ve una reactivación económica en la era libertaria. "No me animaría a decir todavía que hay brotes verdes", avisó y aseguró que tanto Francos como otros funcionarios de Milei con los que tiene contacto están convencidos de que la recuperación llegará pronto.

La UIA pide previsibilidad cambiaria

El encuentro se dio en medio de una nueva suba del dólar blue, mercados financieros a la baja y una discusión sobre el atraso cambiario que sigue calando entre los diferentes sectores del poder económico.

La UIA asegura querer ser competitiva para exportar valor agregado. En ese contexto, Funes de Rioja pidió "previsibilidad cambiaria". Otra fuente industrial aseguró que más que discutir el tipo de cambio, los fabriles anticipan que la dinámica de costos en "algún momento tiene que converger y evitar grandes oscilaciones".

Consultado por el diálogo con el jefe de Gabinete y si le transmitió la planificación de una política industrial en el marco del programa económico, el titular de la UIA contestó que en los despachos oficiales "primero están mirando el ordenamiento de la macroeconomía".

Funes de Rioja aseguró que, sin embargo, esa no es una razón para que el sector se sienta "relegado" y reiteró que la entidad también pide enfocar en ese aspecto de la política económica. "Una cosa es atendernos y otra es solucionarnos", opinó el dirigente empresario.