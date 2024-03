La era Javier Milei: generadoras y transportistas eléctricas se pintan la cara contra Toto Caputo

cammesa.jpg Javier Milei y la operatoria de Cammesa Cammesa

Con los escasos fondos disponibles, en enero, Cammesa solo le abonó a generadoras y transportistas el equivalente al 50% del total que debían cobrar por las transacciones de noviembre. En febrero, la situación se agravó porque no pudo pagar ni un solo peso de las remuneraciones correspondientes a diciembre. En marzo, el panorama se perfila, a priori, más negro todavía porque el martes vence el plazo para la liquidación de las facturas de enero y no hay ninguna señal de que Economía baje a tiempo los fondos necesarios para atender esos pagos.

Ante ese escenario de cesación de pago, los titulares de Agerra, Gabriel Baldessarre y de Aterra, Pablo Tarca remitieron una carta conjunta al ministro de Economía, con tres planteos puntuales.

En primer lugar, plantean que observan “con extrema preocupación que el Tesoro no transfiere, en tiempo y forma, las sumas que periódicamente informa y solicita Cammesa a la Secretaría de Energía para el cumplimiento de sus obligaciones mensuales, lo que genera moras en los pagos a los agentes generadores y transportistas y pone en serio riesgo el normal abastecimiento de electricidad”.

Más reclamos para Toto Caputo

Agerra y Aterra también señalan que “ese contexto no sólo produce un perjuicio económico a nuestros asociados, sino que también afecta la cancelación de los costos operativos corrientes (sueldos, impuestos, proveedores, costos variables, etc.), al tiempo que genera incertidumbre para la planificación de las inversiones en mantenimiento y el desarrollo normal de las tareas, poniendo en riesgo la continuidad operativa del Sistema Argentino de Interconexión (SADI)”.

Por último, apuntan contra el sector de la distribución eléctrica, al advertir que el actual escenario negativo “se ve agravado por los atrasos en los pagos de algunos agentes distribuidores del MEM que representan un porcentaje importante en la cobranza de Cammesa”.

La energía en la era de Javier Milei

Más allá de no identificarlas explícitamente, Agerra y Aterra admiten en off que el dardo a las distribuidoras apunta contra Edenor, Edesur y las cuatro eléctricas privadas bonaerenses del grupo DESA que comanda el ex Pampa Energía Rogelio Pagano.

En febrero, Edenor—la empresa de Daniel Vila, José Luis Manzano y Mauricio Filiberti- pagó el 15% de la factura de energía correspondiente a diciembre, según las planillas oficiales de Cammesa. Mientras que Edesur, controlada por el grupo italiano ENEL, canceló el 17% de lo facturado; las distribuidoras Eden, Edes, Edea y Edelap depositaron el equivalente al 2% del total que debían haber pagado el mes pasado.