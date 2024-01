Javier Milei eligió a Yanina Rodríguez para Turismo, pero todavía no fue oficializada

El turismo representa entre el 6 y 8% del Producto Bruto Interno (PBI) del país y emplea a más de 600 mil personas en forma directa y otras tantas indirectas. Incluso la ley ómnibus que Milei envió al Congreso tiene un capítulo dedicado al turismo, aunque no apunta a su promoción, sino a retirar el apoyo estatal a empresas que construyan hoteles de lujo en ciudades de provincias alejadas y a prohibir la realización de obras públicas relacionadas con esta actividad.

“Dejar a la deriva a este sector estratégico del país no es de liberales, es de ignorantes y dogmáticos”, escribió en su cuenta de Twitter el ex ministro de Turismo y Deporte, Matías Lammens y aseveró: “Tener destinos vacíos no es gratis: son empresas que cierran, empleos que se pierden”.