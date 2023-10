-¿Cuál es el peor recuerdo de la pandemia para el sector turístico? -Ver que algunas empresas no se recuperaron. Más del 90% se pudieron sostener con todas las ayudas que se consiguieron con el Gobierno. Igualmente fue un gran trabajo conjunto para sostenernos. Muchos empezaron de cero, otra vez.

-¿El Gobierno los escucha como sector? - Matías Lammens nos escuchó siempre, él no viene del sector turístico. Pero tuvo al sector privado de su lado durante la pandemia porque nos escuchó. Le reconocemos El Plan 50 destinos, que tuvo dos ediciones, el Pre-Viaje y las líneas de crédito del Banco Nación que permitieron la reinversión. La Provincia de Buenos Aires también trabajó mucho con nosotros, los viajes de Egresados gratuitos, por ejemplo.

-¿Qué reclamo tiene el sector? -Nos gustaría que los programas que están bien, que ayudan al sector, que generan empleo continúen y se potencien, no es posible que venga otro y cambie todo.

-¿El sector se ha reunido con algunos de los candidatos?

-Nos hemos reunido con Sergio Massa y con Patricia Bullrich y vemos con mucha preocupación los anuncios que han hecho con respecto al turismo en La Libertad Avanza: Milei dijo, primero, que va a hacer desaparecer el Ministerio de Turismo. Y luego la frase de una colaboradora, que dijo que el Estado no iba a financiar más la promoción de Argentina en el mundo, sino que lo tenía que hacer el propio sector privado. Hemos dado muestras de la importancia del trabajo conjunto entre el sector público y el privado en el tema promoción de Argentina en el mundo.

-¿Muchos Estados promueven su turismo con fondos públicos?

-Totalmente. Todos los países lo hacen. En la última edición de la Feria Internacional de Turismo (FIT) casi 50 países presentaron sus propuestas turísticas.

-¿Qué regiones del país están subdesarrolladas respecto a su potencial turístico?

-Se ha hecho mucho en estos años. Obviamente falta infraestructura, conectividad. Argentina es un país muy extenso. Hoy no hay un intendente que no tenga en cuenta de algún modo al turismo. Durante la pandemia, cuando el turismo se paró, todos se dieron cuenta lo que el turismo generaba y genera.

-¿Qué país puede ser un modelo a seguir en política de turismo?

-España y Francia son los dos principales destinos turísticos del mundo. Argentina está muy bien, pero nos falta infraestructura. Estamos muy lejos de los grandes mercados, como el asiático o el europeo. Hay que seguir trabajando en la mayor conectividad internacional. Después de la pandemia no hay aviones. Para un asiático, venir a Argentina le significa hacer escalas, y los europeos tienen 12 horas. En cambio vuelan a Estados Unidos o México, que lo tienen enfrente. Esa lejanía hay que contrarrestarla con mayor conectividad.

-¿Por eso es importante Aerolíneas Argentinas?

-Aerolíneas es importante en el cabotaje, pero hay que conseguir que las otras aerolíneas tengan base de sus vuelos hacia Argentina. Muchas están volviendo y otras hay que ir a buscarlas. La coyuntura económica ayuda, porque hoy para los europeos y los americanos es muy barato venir a Argentina. Por eso tenemos más de cinco millones de visitantes.

-¿Está profesionalizado el sector?

Sí, tiene grandes profesionales. Que la guía Michelin haya venido a la Argentina habla de la calidad del servicio nacional. Hay muchos destinos emergentes que hay que seguir trabajando, porque hay posibilidad de generar recursos y se está apostando a eso.

-Por ejemplo, ¿qué se ve?

-Se van descubriendo atractivos como el Bañado de la Estrella, en Formosa, o los Esteros del Iberá, en Corrientes, incluso Vaca Muerta. El turismo es recreación y también negocios. Neuquén tiene casi 100% de ocupación hotelera anual. Pero falta infraestructura y conectividad. Aerolíneas ahora anunció la compra de doce aviones. Hay que tener más más asientos, porque eso genera gente viajando

-¿Hay inversión hotelera o inversión en el sector?

-No están las grandes cadenas del mundo viniendo a la Argentina por las condiciones macroeconómicas. Pero el hotelero argentino vive invirtiendo en mejoras. La línea de créditos que sacó el Ministerio de Turismo con el Banco Nación se agotó rápidamente. Falta más inversión en infraestructura turística, vamos por el buen camino, pero venimos de muchos años de atraso.

-¿Por qué ese retraso? ¿Por las crisis o por la falta de visión estratégica?

-Las dos cosas. Tenés gobernadores que descubrieron al turismo en la pandemia, cuando se dieron cuenta lo que les generaba. Otras provincias tienen al turismo como política de Estado.

-¿El nivel de rentabilidad del sector está bien?

-Cada vez se reduce un poquito más, porque uno no puede aumentar los precios en forma desmedida. Queremos trabajar y la gente tampoco pagaría o no puede pagar valores tan altos. Pero se trabaja, si no es rentabilidad, lo hacemos sobre volumen, esa es la verdad.

-¿Le preocupan los precios en dólares para el verano?

-Eso está pasando. Hay que ver qué tipo de dólar se va a usar. Hay que ver en los próximos tres meses, con el cambio de autoridades, qué va a pasar con el impuesto país y las cuestiones entre los dólares.