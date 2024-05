La crisis del gas sacudió a la industria en Santa Fe, que teme por una "economía de guerra"

Algunas plantas de biocombustibles tienen calderas duales que reemplazan el gas por el mismo biodiesel que producen. Incluso se prepararon para este momento porque había alguna información oficial dando vuelta acerca de un posible faltante de gas.

Los daños

En el sector aceitero esperan que el servicio de gas pueda normalizarse en los primeros días de junio. “No es apretar un botón y entra el gas. Esto puede demorar 48 a 72 horas”, advierte Román Guajardo, presidente de la Unión Industrial Región Rosario y protesorero de FISFE. Desde Litoral Gas creen que para el jueves a media tarde estará solucionado.

Un empresario apuntó que, si se repiten estos problemas, el daño por falta de energía en un país es enorme, con efectos incluso en el PBI. También apuntó a los daños colaterales que puede implica enfriar los procesos sobre piezas como juntas y bombas.

“Encima que la industria estaba de rodillas, esto puede ser el tiro en la nuca. Jamás visto”, reflexionó crudamente un empresario de la agroindustria con ramificaciones en energía. Las pymes tratan de descansar en FISFE y las cámaras, y no “patear la colmena para que no envíen alguna comunicación formal”. El gobierno provincial se interiorizó en el tema y si bien no hubo palabra oficial off the record estaban preocupados por el nivel de improvisación de los funcionarios nacionales.

La cronología

Todo arrancó entre jueves y viernes de la semana pasada en Santa Fe. La situación durante el lunes se agravó hora tras hora, y en la tarde noche del lunes la distribuidora Litoral Gas envió una comunicación advirtiendo que Transportadora de Gas del Norte S.A. había declarado una “situación de fuerza mayor, razón por la cual se ve comprometido el normal abastecimiento de la demanda prioritaria”.

Por eso, para sostener el gas en los domicilios, solicitaban que cese a la mayor brevedad y hasta que medie comunicación expresa en contrario, el consumo de gas natural en las instalaciones industriales. No se diferenciaba proveedores ni contratos: todos. De lo contrario podrían recibir multas. No descartaban en el ambiente industrial que algunas empresas no hayan hecho caso a la advertencia de la distribuidora en momentos en que de por sí la producción y ventas van para atrás.