La Corte Suprema emitió un fallo clave que Argentina podrá usar en el juicio por YPF en Nueva York

La Corte Suprema le dio un envión al Estado para resistir el fallo de la justicia de Nueva York que lo obliga a pagar más de u$s 16.000 millones a Burford Capital por la expropiación de YPF . Dictaminó que la petrolera es una sociedad que se rige por el derecho privado local y no un alter ego del país.

Con apenas cinco carillas y dos párrafos resolutivos, la Corte dictaminó la semana pasada un planteo de competencia entre la justicia provincial de Río Negro y la Justicia Federal en favor del fuero local. El fallo lleva la firma de los tres jueces, Horacio Rosatti , Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti .

En el texto argumentan que la ley de expropiación de YPF, en sus artículos 7 y 8, otorgó la propiedad de la mayoría accionaria de YPF al Estado Nacional y las provincias hidrocarburíferas, pero que el artículo 15 señala que "la operación y funcionamiento de la sociedad se enmarca en las normas que regulan las sociedades anónimas". Refuerza que no le son aplicables a la compañía "la administración, gestión y control de las empresas o entidades en las que el Estado Nacional o los Estados provinciales tengan participación".

"En este sentido, el patrimonio de YPF S.A. no se confunde con el del Estado Nacional", se lee en la sentencia. "Además de tener la sociedad una personalidad jurídica propia, tal patrimonio resulta ajeno al sistema de administración, gestión y control previsto para el Sector Público Nacional en la Ley de Administración Financiera".

Y concluye: "Por consiguiente, la presunta afectación del patrimonio de la sociedad no equivale a la afectación del patrimonio del Estado Nacional".

Así, la Corte resolvió devolver el expediente a la justicia provincial de Río Negro, donde se originó el reclamo.

Un comodín para llevar a Nueva York

El expediente, menor en materia local, va en línea con la defensa que la Procuraduría del Tesoro sostiene ante tribunales de Nueva York. En ese fuero, el Estado argentino plantea que no es alter ego de YPF y que actuó conforme a la ley de expropiación para hacerse con la mayoría del paquete accionario.

El fallo local llega un mes y medio después de una audiencia en la que los abogados del Estado, de YPF y de Burford Capital argumentaron ante la Corte de Apelaciones de Nueva York por la sentencia de la jueza de primera instancia, Loretta Preska, que obligó a Argentina a pagar una cuenta que escala hasta los u$s 17.000 millones y contando.

En septiembre de 2023, Preska dictó que Argentina incumplió la ley comercial de Estados Unidos al no extender la oferta que hizo a Repsol, accionista mayoritario hasta la expropiación, al resto de los inversores, como marcaba el estatuto de YPF. Argentina argumentó que la estatización parcial se hizo según lo estipulado por la ley local y la Constitución, que mandan sobre la norma interna de la compañía.

Burford Capital, Preska y el alter ego

En su fallo, Preska exculpó a YPF y condenó solo al Estado, lo que fue apelado por Burford, el fondo que compró los derechos de juicio por 16 millones de dólares.

Preska abrió la ventanilla del alter ego para permitirle a Burford perseguir el cobro de la condena. Ordenó al Estado entregar el 51% de las acciones -en una sentencia que quedó en suspenso luego de una apelación de Argentina ante la instancia superior- y permitió al fondo de inversión avanzar sobre mails y mensajes de funcionarios de distintas administraciones para buscar pruebas sobre la incidencia del poder político en los negocios de la compañía.

La Procuración tiene ahora una carta para jugar. Cumplir con el fallo de Preska sería ir en contra de la ley argentina y de su máximo intérprete, la Corte Suprema.