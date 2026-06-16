Entre Ríos: la CGT interviene en el conflicto de Granja Tres Arroyos y convoca a una mesa sectorial.

La Confederación General del Trabajo ( CGT ) intervino en el conflicto de Granja Tres Arroyos , que tiene en vilo a 900 trabajadores en Concepción del Uruguay . La principal avícola del país con base en Entre Ríos cerró sus puertas en mayo y dejó en la incertidumbre a miles de familias que vivían de manera directa e indirecta de la producción aviar.

Ante ese escenario, la central obrera argentina anunció que llamará a conformar una mesa sectorial para destrabar el diálogo entre la empresa y los sindicatos. En la convocatoria incluirá también a legisladores nacionales. Según supo Letra P , el encuentro se concretará en los próximos días, “lo antes posible”, en la sede de Azopardo en Buenos Aires .

La medida fue informada el pasado lunes 15 de junio, durante el encuentro que el peronismo federal organizó en la ciudad entrerriana. Hasta allí viajaron Cristian Jerónimo , triunviro de la CGT , y Maia Volkovisky , secretaria de Derechos Humanos de la organización.

En La Histórica, Jerónimo se reunió con el secretario general del Sindicato de la Industria de la Carne , Sergio Vereda ; con los dirigentes del Sindicato de la Alimentación, Julio Chamorro y Albano Gómez ; y con el secretario general de la Federación de la Carne , Carlos Molinares , junto a Danilo Schab . Los locales plantearon el escenario ante la dirigencia nacional y aseguraron que la visita de Jerónimo les garantizaba respaldo a sus reclamos.

“Esta reunión era urgente, necesitábamos este acompañamiento porque nos da un gran respaldo. Tenemos un gobierno al que no le importa la industria y que ya ha demostrado que está dejando a la gente en la calle”, apuntó Vereda.

Para Molinares, la mesa sectorial será una oportunidad para afrontar la crisis con perspectiva de futuro. “Tenemos que analizar las cuestiones hacia adelante, hacer la autocrítica que tenemos que hacer los dirigentes y también la clase trabajadora respecto de qué país queremos, que tiene que ser con producción y trabajo, no hay otra”, señaló en diálogo con Letra P.

La mesa sectorial

Según explicó Jerónimo, la instancia de diálogo que pretenden iniciar busca dar mayor visibilidad a la crisis de la avícola y comprometer a la empresa a cumplir sus compromisos.

Se sentarían en esa mesa referentes de los gremios de Molineros, UATRE, Alimentación e Industria de la Carne y podrían sumarse legisladores nacionales peronistas como Marianela Marclay, Guillermo Michel y Adán Bahl, quienes junto al intendente José Lauritto recibieron a Jerónimo en el encuentro del peronismo federal.

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“Este conflicto no sucede solo en Concepción del Uruguay, sino también en los distintos lugares donde está esta empresa, así que nos parece importante que la CGT se involucre convocando a esta mesa para visibilizar la problemática”, afirmó el trunviro cegetista.

“Hay una situación particular de Granja Tres Arroyos que trasciende el contexto: tiene que ver con una historia de deudas de la empresa”, apuntó. En ese sentido, Jerónimo cuestionó a Rogelio Frigerio y le reclamó mayor presencia. “Queremos exigirle al gobernador que no se haga el distraído, tiene la responsabilidad de exigirle a la empresa que no especule con la coyuntura”, apuntó.

La coyuntura

Jerónimo cuestionó la crisis de GTA y señaló que en Argentina “hay muchos empresarios que especulan con la coyuntura”. Afirmó que esos empresarios “dicen que están endeudados, que no pueden pagar, y sabemos que este proceso político les allana el camino para especular financieramente y les genera las condiciones, en este caso como está haciendo esta empresa, para no pagarle a los trabajadores, adeudarles el sueldo, y, en algunos casos, irse sin pagar las indemnizaciones”.

Como contó Letra P, Granja Tres Arroyos arrastra deudas superiores a u$s 350 millones. La empresa solicitó 60 días para volver a producir. Mientras tanto, la provincia y el municipio dispusieron asistencia alimentaria y otro tipo de ayuda para las familias afectadas.

Este martes los trabajadores volvieron a movilizarse en Concepción del Uruguay para visibilizar el reclamo por salarios adeudados, exigir la reapertura de sectores paralizados de la empresa y reclamar respuestas ante el cierre patronal dispuesto por tiempo indeterminado.