Javier Milei y Toto Caputo castigan con importaciones al Círculo Rojo remarcador y arde Troya

“Nunca el mercado estuvo tan cerrado como en los últimos 20 años. Se fundían empresas a pesar de las enormes restricciones que había para importar. Vivíamos en un país hiperregulado”, remarcó el portavoz en rueda de prensa y describió: “A pesar de la economía cerrada y la falta de importaciones, la Argentina no creó empleó durante los últimos 11 años, no creció, no generó nuevas empresas y los salarios reales se destruyeron”.

Javier Milei y la apertura de importaciones

El Gobierno preparó una ventana de exenciones impositivas y el acceso a dólares oficiales del Banco Central en 30 días, cuando normalmente deben esperar 120. “Mientras los productores nacionales deben pagar en cuatro cuotas y con impuesto PAÍS los insumos para la fabricación, los importadores de bienes terminados estarán exentos de impuestos y tendrán acceso total a las divisas necesarias en un solo pago a 30 días”, afirmó la UIA en su comunicación.

También se opuso a la medida gubernamental el titular de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, quien aseguró que “liberar y bajar los impuestos a las importaciones de productos terminados provocará la quiebra de miles de pymes industriales y una destrucción masiva de puestos de trabajo”.

La apertura de importaciones es una medida que sintoniza con los reclamos que los súper e hipermercados le vienen haciendo a la industria en una disputa entre fabricantes y vendedores, que se agravó con la intervención de los gobiernos a través del control de precios.

Toto Caputo.jpg Toto Caputo y las importaciones

Desde los súper y los híper mercados eligieron no opinar sobre el tema importaciones, aunque Caputo se los adelantó en la reunión que mantuvieron el lunes. En ese encuentro con el ministro, como ejemplo del desmadre, se quejaron de la mexicana Bimbo que aumentó el pan industrial más de un mil por ciento en un año.

Con quienes importan productos a mano, la cadena de comercialización tiene más herramientas para negociar con la industria. Se sabe que cada producto que aparece en una góndola es el resultado de un tironeo previo entre las partes. Son dos sectores fuertes, con un talón de Aquiles en común: la caída del consumo, que desde el fogonazo inflacionario de diciembre entró en un tobogán y no encuentra piso.

Toto Caputo asegura que van a bajar los precios

En off, un ejecutivo de un híper no dudó en afirmar ante Letra P: “Creo que hubo y hay mucha especulación en los precios de parte de la industria”. Caputo aseguró que los empresarios “reconocieron que apreciaron sus productos en un escenario de catástrofe y que quedaron desfasados y los van a bajar”.

“Estamos ayudando a coordinar expectativas, porque los empresarios estuvieron calculando precios como si el dólar se fuese a dos mil o tres mil pesos”, dijo este martes Milei en declaraciones a Crónica TV.

“Coordinar expectativas e implementar medidas para mejorar la competencia y apuntalar la baja de la inflación”. Es el remixado libertario de los controles de precios y el análisis de la cadena de costos de las empresas que implementó el peronismo. La libre competencia se vuelve utópica en mercados monopólicos o hiper concentrados.

Laboratorios contra las importaciones

Voceros de la industria nacional de medicamentos, que se reúnen en CILFA, fueron taxativos: “Es una fantasía que los precios de los medicamentos puedan bajar por ser importados cualquiera sea el origen; y lo más probable es que se logre antes que bajar los precios bajar la calidad de los medicamentos”.

“En el primer bimestre del año los precios de la industria farmacéutica variaron siete puntos por debajo de la inflación, IPC 36,6 y medicamentos 29,7”, expresaron las fuentes y detallaron: “Si tomamos los datos de los laboratorios asociados a CILFA la variación fue aún menor del 27,7”.

Allí también hay una confrontación de intereses con los laboratorios internacionales con presencia en el país, que sí tienen toda una logística para importar y pueden aprovechar la ventana de oportunidad que les ofrece Caputo.