No sin dificultades por la desconfianza que no cede de los gobernadores de la exalianza Juntos por el Cambio, el Gobierno busca con la oposición más dialoguista un acuerdo que ponga a salvo el corazón del proyecto de ley ómnibus: el ajuste fiscal. Funcionarios cercanos al Presidente, que deben lidiar no solo con sus exigencias e impaciencias sino también con los escollos de la negociación, se contentan con que el producto final preserve el objetivo del equilibrio presupuestario para fin de año, con independencia del exagerado superávit primario –antes del pago de deuda– de 2% del PBI dibujado en la arena del PowerPoint.