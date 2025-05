Javier Madanes bajó el precio del aluminio de Aluar y espera por la concesión de Futaleufú

Aluar no sabe qué va a hacer Estados Unidos con las restricciones arancelarias al aluminio argentino. Otra incertidumbre es el futuro de la represa Futaleufú

La baja del precio aluminio es un cóctel político que no se mezcla solo: involucra la lucha del gobierno contra la inflación, la apertura de importaciones libertaria y el ingreso del aluminio chino y brasileño para bajar los precios.

El Gobierno no descartó, además, el pedido de Madanes Quintanilla para que le renueven una medida antidumping para frenar la importación de foil de aluminio, los rollos que se usan para gastronomía y vienen de China a precios por debajo del costo de producción y le comen el mercado a su producto.

Javier Madanes baja el aluminio

Voceros de Aluar explicaron a Letra P que la baja del 25% "intenta mejorar el mercado interno que está bastante golpeado” y detallaron: “El proceso de baja se extiende desde febrero hasta mayo en los productos que usa la construcción y los semielaborados”.

Un constructor del centro del país, que integra una organización sindical empresaria, advirtió que “Aluar siempre se abusa de su posición dominante, es un monopolio. En ésta el gobierno tiene razón, en abril bajaron el kilo de aluminio de u$s 8 a u$s 7,66, cuando el Uruguay el mismo material cuesta u$s 6, fijate lo que les falta bajar”.

En declaraciones a este portal, el constructor detalló: “No le estaban vendiendo a nadie y muchos empresarios ya están trayendo de China o de Brasil, incluso tienen ofertas de Paraguay para traer el kilo de aluminio por debajo de u$s 7" y puntualizó: "Por caso, uno de los principales fabricantes de cervezas del país se abastece de latas construidas con aluminio proveniente de Brasil".

Un vendedor de Aluar notificó a sus clientes que en abril ya bajó el precio de los perfiles y que en mayo se hará con los laminados, por lo que “ya no habrá cambios adicionales hasta nuevo aviso”.

trochos-de-aluminio.jpg Los trochos de aluminio que fabrica Javier Madanes Quintanilla

En diálogo con Letra P, un carpintero de aluminio aseguró que habló con su proveedor, pero "todavía no bajó ningún precio".

La queja del sector es coincidente: todos los herrajes y accesorios de aluminio ya se importan de China, no hay forma de competir.

Aluminio argentino al mundo

Aluar fabrica y vende los tochos de aluminio a las fábricas extrusoras y también tiene una línea de perfiles y laminados que ofrece a través de su propia red de distribuidores. El mercado interno es apenas el 20% de su producción.

El aluminio es un insumo difundido cuyo precio condiciona los costos de muchísimas cadenas de producción industrial. A Aluar y a Tenaris, el productor de acero del grupo Techint de Paolo Rocca, se los señala como los dos monopolios que condicionan la formación de precios de la economía argentina.

Otro problema que afecta a Aluar es la imposición de aranceles del 25% por parte del presidente Donald Trump a las importaciones de aluminio y acero.

En 2024, Aluar vendió más de u$s 500 millones a Estados Unidos. Cancillería estaba a cargo de las gestiones ante la administración Trump, aunque no hubo resultados positivos.

Federico Sturzenegger habló de monopolio

Madanes Quintanilla, quien también es dueño de la fábrica de neumáticos Fate, del núcleo del Círculo Rojo, fue muy crítico del gobierno libertario.

El empresario fundamentó la decisión de bajar los precios con el argumento de la eliminación del impuesto PAIS para las importaciones y la percepción del IVA de 20%, que constituía un cobro doble.

El empresario reclama también que el Gobierno elimine las retenciones a las exportaciones industriales porque afectan la competitividad del 80% de su producción que vende al mundo.

El ministro Caputo anunció una medida en este sentido, pero dejó afuera a las ventas externas de hierro, acero, aluminio e industria petroquímica y de la industria automotriz.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/fedesturze/status/1922467058328985618&partner=&hide_thread=false Llevo en mis oídos la más maravillosa música: el de la competencia. VLLC! https://t.co/kQ46RsMvLx — Fede Sturzenegger (@fedesturze) May 14, 2025

Sturzenegger, en su rol de templario de la era libertaria festejó la baja del precio de los productos de aluminio ironizando sobre la condición monopólica de Aluar: “Llevo en mis oídos la más maravillosa música: el de la competencia. VLLC”.

Lucas Llach, ex asesor del ministro fue más concreto: “Aluar confiesa que le viene robando al menos 25% durante 50 años a la industria y los ciudadanos argentinos”.

La concesión de la hidroeléctrica Futaleufú vence en junio de 2025 y faltan definiciones sobre el tema. Fuentes oficiales le aseguraron a Letra P que el Gobierno quiere hacer una nueva licitación.

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres presentó una demanda ante la Corte Suprema para que el Estado nacional se abstenga de otorgar concesiones sobre el complejo hidroeléctrico.