Industria de la música: Live Nation, el pulpo del espectáculo que suma tentáculos en Argentina

La industria de los recitales en vivo se concentra en manos extranjeras

La organizadora de recitales más grande del mundo, la estadounidense Live Nation , compró la mayoría accionaria del estadio Movistar Arena , en el barrio porteño de Villa Crespo, al Grupo La Nación y extiende sus tentáculos en industria de la música: es socio mayoritario de las productoras DF Entertainment , de Diego Finkelstein y de Dale Play , de Federico Lauría .

“Hay que mirar las acusaciones por prácticas monopólicas que la justicia de Estados Unidos le hizo a Live Nation, y entender que eso va a terminar ocurriendo en Argentina”, aseguró a Letra P un productor musical con años en el negocio de los recitales en el país.

La compañía global es dueña de Ticketmaster , líder en venta de entradas del mundo, un tribunal federal de justicia en Nueva York determinó que la empresa opera de forma monopólica, la querella la impulsaron más de una veintena de Estados y el asunto rozó, incluso, a Donald Trump , porque un aliado suyo fue nombrado en el directorio de la compañía mientras se desarrollaba el juicio.

Live Nation es un gigante. Su principal accionista es Liberty Media , la sociedad de capitales estadounidenses, dueña de la Fórmula 1. Organiza 50.000 recitales por año en aproximadamente 50 países. Informó ingresos por u$s 25.200 millones en 2025, con una rentabilidad de más de u$s 2370 millones.

La industria de los recitales en vivo se concentra en manos extranjeras

Live Nation también se quedó con el Movistar Arena, con capacidad para 15.000 espectadores. Según fuentes del sector, la negociación incluyó un compromiso para que la remodelación del Luna Park no eleve su capacidad a las 12.500 butacas previstas originalmente y se mantenga en torno a las 8000, evitando así una competencia directa —y con una ubicación más atractiva— entre ambos recintos.

La compañía integra toda la cadena del negocio de la música en vivo y fortalece su posición dominante: representa artistas, controla estadios, cierra acuerdos con marcas patrocinadoras y comercializa las entradas. Ese esquema le permite aplicar los llamados "precios dinámicos", un mecanismo por el cual el valor de los tickets aumenta a medida que crece la demanda.

"La compra del Movistar Arena la empujó Lauría", aseguró a Letra P un ejecutivo de una productora nacional. Con ese movimiento, Live Nation pasó a tener influencia sobre los dos grandes venues que estaban llamados a competir entre sí, pero que ahora, en los hechos, funcionarán de manera complementaria.

Además, el gigante estadounidense es el principal inversor en la remodelación del Palacio de los Deportes a través de DF Entertainment, la productora de Finkelstein responsable de festivales como Lollapalooza y de recitales de artistas como Oasis, Coldplay y Taylor Swift. El consorcio obtuvo la concesión del predio por 20 años, con opción a prorrogarla por otros 20.

El Grupo La Nación pujó por el Luna Park y perdió, pero la justicia porteña frenó la remodelación porque el proyecto arquitectónico infringiría el patrimonio arquitectónico de la esquina histórica, que está protegido por ley nacional. La rivalidad entre La Nación, y Live Nation y Finkelstein desapareció con el avance en Argentina de la firma estadounidense.

Sudamérica es un negocio

El presidente y director ejecutivo de Live Nation, Michael Rapino declaró que Buenos Aires es el segundo mercado de Sudamérica para el negocio de la música en vivo, y es una prioridad para su compañía.

image El ceo de Live Nation, Michael Rapino, coloniza la industria musical argentina

Fuentes de la industria aseguran que los recitales en Argentina generan un movimiento de aproximadamente u$s 300 millones, aunque reconocen que el mercado está “muy selectivo y un 20% por debajo del año pasado, que fue récord”.

El arribo de Live Nation a Argentina es un reflejo del crecimiento del mercado. El gobierno de Javier Milei aprovechó ese impulso para lanzar la licitación de la concesión por 25 años de la gestión del parque Tecnópolis, que cuenta con un estadio cerrado con capacidad para 12.000 personas.

En esa licitación se presentó una sociedad conformada por DirecTV Argentina y Torneos y Competencias (del Grupo Werthein), vinculada con Foggia Group, una productora de espectáculos dirigida por Marcelo Dionisio y socio y pareja de Mara Gorini, quien trabaja como mano derecha de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Foggia Group contrató los servicios de +B, la consultora de coaching ontológico fundada por Bettina Angeletti, esposa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La paradoja es que ahora será el propio Adorni quien deba definir el resultado de la licitación, una decisión que permanece demorada por la situación judicial y política que atraviesa el exvocero presidencial.

DF Entertainment y Dale Play, nuevos socios

Live Nation compró hace un mes Dale Play, de Lauría, maneja estrellas como Duki, Bizarrap, Nicki Nicole y Wos. Lauría está construyendo el Arena Córdoba, un estadio cubierto para 12.000 personas. Y también se quedó con la concesión de 30 años de la ex Rural de Rosario, con un canon mínimo de $50 millones mensuales.

Live Nation, Lauría y Finkelstein tienen un contrato u$s 110 millones, más impuestos, para organizar por diez años espectáculos en el estadio de River Plate a partir de 2027.

image Live Nation viene por todo a Sudamérica

“Que se prepare el Antel Arena, de Montevideo, Live Nation se queda con todo”, exclaman en la industria musical. Los estadounidenses aceleraron su desarrollo en América Latina: compraron estadios en Perú, Colombia, México, Chile y en Brasil es copropietaria del festival Rock in Río.

Con sus alianzas argentinas Live Nation lidera, a través de DF Entertainment los espectáculos internacionales de música en vivo en Argentina y mediante Dale Play se centra en el desarrollo de la escena urbana nacional. Dispone, en diferentes sociedades del Movistar Arena, el Luna Park y el estadio Monumental en el barrio porteño de Núñez, el Live Arena en Tortuguitas, Malvinas Argentinas y en el interior: Rosario y Córdoba.